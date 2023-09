Asociácia remesiel: Nemeckému stavebnému sektoru hrozí kolaps

Berlín 10. septembra (TASR) - Nemeckému stavebnému sektoru hrozí kolaps, varovala Centrálna asociácia nemeckých remesiel (ZDH), pričom poukázala na obrovské problémy s financovaním nových projektov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Naše stavebníctvo smeruje plnou rýchlosťou do steny a vláda jednoducho nie je schopná zatiahnuť brzdu," povedal pre nedeľné vydanie denníka Bild šéf ZDH Jörg Dittrich. Dodal, že stavebníctvo je kľúčovým sektorom pre viaceré remeslá, hrozí však, že tento sektor skolabuje. "V projektoch dohodnutých a zafinancovaných v minulých rokoch sa pokračuje, avšak financovanie budúcich projektov sa úplne zastavilo," povedal Dittrich s tým, že odsúhlasené dotačné programy sú iba kvapkou v mori.



Vysoké ceny a rast úrokových sadzieb zasiahli do dopytu v celom stavebnom sektore, najviac však ovplyvnili bytovú výstavbu. V reakcii na to ministerka výstavby Klara Geywitzová oznámila niektoré opatrenia na podporu výstavby bytov a domov.



Dittrich už pred mesiacom upozornil na problémy v nemeckom stavebnom sektore a vyzval na urýchlené kroky. Očakáva, že s cieľom pomôcť stavebníctvu začnú spoločne rokovať zástupcovia stavebných firiem, bankového sektora, predstavitelia jednotlivých remesiel a príslušných ministerstiev.