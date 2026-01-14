< sekcia Ekonomika
Asociácia riešila situáciu v parkovacích politikách samospráv
Parkovacia asociácia si na valnom zhromaždení zvolila výkonné orgány.
Autor TASR
Bratislava 14. januára (TASR) - Parkovacia asociácia miest a obcí Slovenska (PAMOS) rokovala na svojom valnom zhromaždení aj o aktuálnej situácii v oblasti parkovacích politík v súvislosti s výkonom dozoru zo strany Generálnej prokuratúry SR. Tá zistila v závere minulého roka rozsiahle pochybenia v oblasti parkovacej politiky samospráv. Informovala o tom v stredu PAMOS.
Asociácia reaguje aktiváciou pracovnej skupiny zloženej zo zástupcov samospráv, právnikov a odborníkov z praxe. Tá má pripravovať aplikačné výklady, identifikovať problematické miesta v existujúcich reguláciách a formulovať návrhy riešení, ktoré pomôžu mestám a obciam zabezpečiť právnu udržateľnosť a funkčnosť parkovacích politík.
„Mestá a obce dnes čelia rovnakým výzvam - právnej neistote, rozdielnym výkladom predpisov a tlaku na rýchle riešenia. Prepojenie samospráv, profesionálov z praxe a odborného prostredia umožňuje tieto výzvy riešiť koordinovane a na základe reálnych skúseností,“ uviedlo vedenie asociácie. PAMOS bude súčasťou pracovnej skupiny k úprave legislatívy parkovania spolu s Úniou miest Slovenska a Združením miest a obcí Slovenska, aby zastupoval záujmy obcí pri tvorbe legislatívy a priniesol do skupiny skúsenosti a aplikačnú prax z doterajšej regulácie parkovania v mestách.
Parkovacia asociácia si na valnom zhromaždení zvolila výkonné orgány. Súčasne došlo ku kreovaniu odborných pracovných skupín, ktoré sa už venujú konkrétnym opatreniam na zlepšenie parkovacích politík v slovenských mestách a obciach.
PAMOS je platformou, ktorá prepája samosprávy a profesionálne subjekty pôsobiace v oblasti parkovacej regulácie, kontroly, dopravných technológií a IT riešení. Členmi asociácie sú okrem miest a obcí aj obchodné spoločnosti s dlhodobou praktickou skúsenosťou s navrhovaním, implementáciou a prevádzkou parkovacích systémov. Zástupcovia samospráv aj týchto profesionálnych spoločností boli na valnom zhromaždení zvolení do výkonných orgánov PAMOS, čím sa podľa asociácie posilnil odborný a aplikačný charakter rozhodovania asociácie.
Generálna prokuratúra SR začiatkom decembra minulého roka zistila rozsiahle porušenia zákonnosti v oblasti právnej regulácie parkovania v mestách a obciach na úrovni 80 percent nezákonných aktov. V rámci celoplošného a komplexného zhodnotenia zákonnosti vykonali prokurátori 431 previerok vo všetkých mestách a vybraných obciach na Slovensku. Celkom bolo preskúmaných 577 VZN a iných správnych aktov týkajúcich sa regulácie parkovania. V stovkách prípadov bolo zistené porušenie zákona.
