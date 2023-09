Asociácia: Rozvoj veternej energetiky nabral zlý smer

Bratislava 6. septembra (TASR) - Pravidlá, ktoré by mali zjednodušiť proces výstavby veterných elektrární, ale aj prípravu tzv. go-to zóny pre veterné parky, bude môcť ovplyvňovať český energetický gigant ČEZ. Vláda SR totiž prípravou ešte v apríli avizovaných opatrení na urýchlenie rozvoja veternej energetiky poverila Jadrovú energetickú spoločnosť Slovenska (JESS) a v tej má 49-percentný podiel český ČEZ. V stredu na to upozornila Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).



Český energetický gigant sa podľa SAPI stane cez svoj podiel v JESS automaticky aj spoluvlastníkom budúcich veterných parkov v akceleračných zónach. Patrí pritom medzi významných investorov do veternej energetiky v Európe. "Je vysoko netransparentné a neštandardné, ak vláda prípravou štátnych pravidiel pre rozvoj veternej energetiky a prípravu go-to zón poverí spoločnosť, v ktorej má polovičný podiel aj veľký energetický hráč a zároveň investor v oblasti veternej energetiky," upozornil výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba. Na tento konflikt záujmov pri príprave akceleračných zón pre veternú energetiku upozornila SAPI ešte v auguste ako Ministerstvo hospodárstva SR, tak aj predsedu vlády Ľudovíta Ódora.



Skorší prístup ČEZ ako akcionára JESS-u k informáciám v porovnaní s inými investormi je podľa SAPI zásadným konfliktom záujmov, keďže uľahčuje výber lokalít na prípravu veterných parkov. "S predstihom viete, v ktorých lokalitách sa zamerať na prípravu projektov. Viete, kde hľadať pozemky na prenájom alebo kúpu, viete, kde budú menšie prekážky pri povoľovacom procese vášho projektu," zdôraznil Karaba.



Zásadný problém vidí SAPI aj v tom, že ČEZ sa cez svoj podiel v JESS-e stane aj akcionárom spoločností, ktoré budú v týchto dvoch go-to zónach prevádzkovať veterný park. Aj keď by prípadne do nich priamo neinvestoval. "JESS má nastaviť pravidlá pre výber investorov v go-to zónach, dokonca ich aj vybrať a zazmluvniť. Navyše sa stane, a cez svoj podiel v JESS-e aj český ČEZ, automaticky aj akcionárom týchto veterných parkov," upozornil Karaba.



Hlavný argument pre poverenie JESS-u, prezentovaný ministrom hospodárstva Petrom Dovhnunom, boli podľa Karabu chýbajúce personálne kapacity ministerstva a jeho podriadených organizácií. "Minimálne má štát Slovenskú elektrizačnú a prenosovú sústavu, ktorá napríklad ako jediná má reálne informácie o technických kapacitách na pripojenie elektrární. Namiesto toho štát vyberie firmu v konflikte záujmov, s akcionárom, ktorý aktívne investuje do veternej energetiky, a prípravu týchto nástrojov štátnej politiky im zaplatí z fondu obnovy," upozornil Karaba.



Proces rozvoja veternej energetiky podľa SAPI naberá netransparentný a diskriminačný smer. "Vyzývame vládu, aby prehodnotila svoje rozhodnutie. Po dlhých rokoch, keď sa výstavba obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku prakticky zastavila, je toto krok späť," dodal Karaba.