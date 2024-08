Asociácia SAPI: Zníženie odstupu veterných elektrární prinesie rozvoj

Bratislava 3. augusta (TASR) - Zníženie minimálnych odstupov veterných elektrární od obývaných oblastí by malo prispieť k rozvoju veternej energetiky na Slovensku. Pôvodne stanovil Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR od júla minulého roka vzdialenosť pri ich výstavbe minimálne tri kilometre, aktuálne túto požiadavku znížil na jeden kilometer. Informovala o tom Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).



"Zachovanie pôvodného odstupu by znamenalo stopku pre drvivú väčšinu z už dlhšie pripravovaných projektov v hodnote približne 1,4 miliardy eur," uviedol člen výkonného výboru SAPI Ján Lacko. Požadovaný odstup mal chrániť obyvateľov pred hlukom, pričom odborník zdôraznil, že každý projekt veternej elektrárne musel vždy v rámci povoľovania predložiť detailnú hlukovú a vibračnú štúdiu zameranú na ochranu obyvateľov.



Tieto štúdie sú povinnou súčasťou posudzovania vplyvov na životné prostredie a mali by naďalej zabezpečiť ochranu obyvateľov pred prípadným vnímaním hluku z veterných elektrární. "Hluková štúdia najlepšie zohľadňuje šírenie zvuku v konkrétnej lokalite, ako aj prirodzené bariéry, napríklad kopec medzi obývaným územím a lokalitou veternej elektrárne," vysvetlil Lacko. Takže aj v prípade, ak by nebol dodržaný minimálny odstup, by veterná elektráreň nemohla presahovať stanovené hlukové a vibračné limity.



Podobne prísne plošné minimálne odstupy veterných elektrární od obývaných území nie sú podľa odborníka bežné ani v iných štátoch Európskej únie. Lacko vyzdvihol aktuálne rozhodnutie ÚVZ o znížení požadovaného odstupu, ku ktorému mal dospieť po zohľadnení reálnych skúsenosti krajín, ktoré dlhodobo využívajú veľké množstvo veterných elektrární.



Zmiernenie minimálneho odstupu je podľa neho však iba jedna z prvých bariér, ktorú sa podarilo vyriešiť od minulého roka. Asociácia naďalej apeluje na zavedenie jednotných pravidiel pre projekty veterných elektrární, na prijatie novej legislatívy a na zvýšenie kapacity elektrizačnej sústavy na pripájanie nových zdrojov z obnoviteľnej energie, ktoré by prispeli k ďalšiemu rozvoju využívania veternej energie na Slovensku.