Asociácia slovenských kúpeľov sa dištancuje od odborárskych protestov

Bratislava 22. apríla (TASR) – Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) neorganizuje a ani sa nezúčastňuje na odborárskych protestoch v Košiciach, Žiline a Trnave, ktoré ohlásil Odborový zväz KOVO na spoločnej tlačovej konferencii 13. apríla. V piatok to uviedla predsedníčka ASK Janka Zálešáková.



"ASK neorganizuje žiadne protesty na námestiach slovenských miest, ani nie je ich spoluorganizátorom. V ostatnom čase sme ako ASK len podporili aktivity Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS), Asociácie na ochranu práv pacientov a viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s cieľom zlepšiť kvalitu života občanov SR a dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, a to na tlačových konferenciách JDS," uviedla Zálešáková.



Asociácia sa podľa nej usiluje iba o to, aby kúpeľná starostlivosť bola dostupná aj pre všetkých seniorov, zdravotne znevýhodnených a chronicky chorých občanov, ktorým môže zabezpečiť lepšiu kvalitu života a sebestačnosť. To by malo priniesť dofinancovanie zdravotníctva a tiež zlepšenie sociálnej situácie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľov.