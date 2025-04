Asociácia: SR potrebuje dobrú migračnú politiku pri zamestnávaní

Bratislava 12. apríla (TASR) - Slovensko potrebuje dobre riadenú migračnú politiku na podporu zamestnávania cudzincov, ktorá by mala byť flexibilnejšia a predvídateľnejšia. Začiatkom roka bolo v krajine vyše 100.000 voľných pracovných miest, a to aj napriek tomu, že počet pracovníkov zo zahraničia sa zvýšil na 118.000. Slovenský trh práce čelí nedostatku pracovnej sily, pričom bez cudzincov by mnohé firmy neboli schopné pokryť svoje personálne potreby. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr (APAS).



„Domáca pracovná sila nestačí pokrývať dopyt či už kvôli demografickému vývoju, nízkej mobilite alebo nezáujmu o niektoré typy prác. Aj rekordný počet voľných pracovných miest napriek rekordnému počtu pracujúcich cudzincov poukazuje na to, že slovenskí zamestnávatelia musia čoraz viac hľadať riešenia mimo hraníc našej krajiny,“ uviedol operačný manažér z personálnej agentúry Transfer Slovakia Matúš Buša.



Vlani mal pomôcť obsadiť voľné pracovné pozície v priemysle aj systém národných víz, ktorý zjednodušil a urýchlil proces zamestnávania pracovníkov z tretích krajín. Pre zamestnávateľov znamenal aspoň čiastočné riešenie situácie, keď na trhu práce chýbali domáci pracovníci. Aj tento systém mal však obmedzenia, časť firiem totiž kritizovala jeho zdĺhavý proces a byrokraciu. V súčasnosti však už nie je možné požiadať o národné víza v oblasti priemyslu.



Pracovníci tretích krajín môžu od 15. júla 2024 využívať nový postup, ktorý im umožní okamžitý nástup do práce po podaní kompletnej žiadosti. Táto zmena by mala zároveň pomôcť firmám rýchlejšie obsadiť voľné pracovné miesta. Nový postup má zjednodušiť administratívne procesy a lepšie koordinovanie medzi firmami, zastupiteľskými úradmi a cudzineckou políciou. Riaditeľ personálnej agentúry Transfer Slovakia Vladimír Jančo spresnil, že hoci má byť systém efektívnejší, tak jeho realizácia v praxi môže byť komplikovaná.



„Najväčšou prekážkou ostáva nutnosť čakať na termín na zastupiteľstvách a následne na cudzineckej polícii, čo prináša predĺženie procesu. Vzhľadom na časovú náročnosť možno povedať, že systém ešte stále nie je optimálny a zamestnávatelia by privítali ďalšie skrátenie administratívnych lehôt a zjednotenie postupu na jednotlivých úradoch,“ vysvetlil.



Riešením do budúcna je podľa personalistov flexibilná a dobre riadená migračná politika, ktorá dokáže reagovať na meniace sa ekonomické podmienky a umožní firmám prístup k pracovnej sile vtedy, keď ju budú potrebovať. Vláda a zamestnávatelia by mali preto spoločne pracovať na flexibilnejšom a rýchlejšom systéme prijímania pracovnej sily zo zahraničia, ktorý umožní rýchlo reagovať na meniace sa podmienky na trhu práce.