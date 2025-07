Asociácia: Štát míňa zbytočne veľa verejných peňazí na obnovu budov

Bratislava 27. júla (TASR) - Štát obnoví päť verejných budov s celkovou podlahovou plochou 22.346 štvorcových metrov za viac ako 22,25 milióna eur, pričom projekty budú financované výlučne z Plánu obnovy a odolnosti SR. Existujú však oveľa efektívnejšie metódy financovania, ktoré môžu z verejných financií ušetriť milióny a zároveň garantovať dosiahnutie želaných úspor. Upozornila na to Asociácia poskytovateľov energetických služieb (APES-SK).



„Akúkoľvek iniciatívu zo strany štátu smerom k zrýchleniu obnovy verejných budov vnímame pozitívne. Žiaľ, musíme upozorniť, že financovaním výlučne z plánu obnovy vláda premrháva príležitosť zapojiť súkromný kapitál a ušetriť prostriedky na prípadnú obnovu ďalších budov,“ uviedol predseda správnej rady APES-SK Marcel Lauko.



Asociácia priblížila, že v mnohých krajinách dlhoročne funguje model garantovaných energetických služieb (GES), ktoré ponúkajú inovatívny spôsob financovania prostredníctvom energetických úspor. V praxi to znamená, že renovácie sú splácané až z dosiahnutých energetických úspor, čím sa eliminuje potreba vysokých počiatočných investícií.



„Pri projektoch, ako sú v súčasnosti podporené z plánu obnovy, sa spolufinancovanie zo strany súkromného sektora môže pohybovať na úrovni 25 - 35 %. Ak by teda poskytovateľ GES financoval povedzme 30 % celkovej investície, hovoríme o sume približne 6,6 milióna eur, ktorú by štát ušetril pre ďalšie budovy. Poskytovateľ GES by zároveň garantoval aj dosiahnutie zmluvne dohodnutých úspor energie, keďže práve z nich bude jeho investícia splácaná,“ vysvetlil Lauko.



Kombináciou GES a verejných zdrojov tak štát dokáže šetriť investičné výdavky, keďže časť nákladov financuje súkromný sektor a majiteľ verejnej budovy ich spláca poskytovateľovi GES až z dosiahnutých úspor energie. Tie sú garantované zmluvne a zodpovednosť za ich dosiahnutie nesie poskytovateľ, podčiarkla asociácia. Keďže vyplatenie poskytovateľa GES závisí od reálne dosiahnutých úspor, zapojenie súkromného sektora zvyšuje kvalitu projektov a prináša dôslednejšie technické riešenia, dodal Lauko.