Asociácia: Stavebníctvo sa utlmuje, pomohla by podpora renovácií budov

Bratislava 11. marca (TASR) - Stavebníctvo pociťuje útlm a hrozí odliv kapacít do zahraničia. Medziročný prepad vo výstavbe nových bytov, drahé hypotéky či medziročný pokles počtu vydaných povolení na byty smerujú stavebné odvetvie k problémom. Upozornila na to výkonná riaditeľka Asociácie výrobcov minerálnych izolácií (AVMI) SR a ČR Marcela Kubů s tým, že pomôcť by mohla štátna podpora renovácií budov.



"Ak do úvahy vezmeme aj ďalší ukazovateľ kondície stavebníctva - stavebnú produkciu, tá sa podľa výstupov štatistikov v roku 2023 medziročne zvýšila len o 1,1 %. Je to najnižšia dynamika rastu od roku 2009. Aj počty nových stavebných povolení, ktoré boli v roku 2023 vydané na výstavbu bytov, naznačujú, že blízka budúcnosť nebude pre stavebníctvo ružovejšia," priblížila Kubů.



Šéfka AVMI upozornila, že výstavba nových bytov sa vlani oproti dlhodobému priemeru medzi rokmi 2015 a 2019, teda spred pandémie koronavírusu, prepadla o 14 %. Počet vydaných stavebných povolení na nové byty vlani klesol o 12 % a objem poskytnutých úverov bol o 59 % nižší ako v roku 2022.



Alarmujúce je podľa Kubů aj to, že pre situáciu v stavebníctve sa developeri či výrobcovia stavebných materiálov častejšie obzerajú po možnostiach uplatnenia investícií v zahraničí.



"Pokiaľ slovenská vláda nezačne konať a pripustí odliv kapacít do zahraničia, môže na problém naraziť veľmi skoro. Slovenský bytový fond potrebuje nielen zvýšiť tempo výstavby nových bytov, ale výrazne zrýchliť aj renovačné tempo," naznačila Kubů.



Štát by sa pritom podľa nej mal zamerať najmä na pomoc ohrozeným domácnostiam. A to napríklad dotáciami či zvýhodnenými úvermi na zníženie energetickej náročnosti bývania, ktoré by podľa Kubů mohli byť systémovým riešením energetickej krízy, prispieť k obnove bytového fondu a podporiť slovenský stavebný priemysel.