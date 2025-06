Asociácia: Takmer 70 % firiem v SR má problémy pri obsadzovaní pozícií

Bratislava 17. júna (TASR) - Slovenské firmy bojujú s nedostatkom kvalifikovaných pracovníkov, takmer 70 % zamestnávateľov má problémy pri obsadzovaní pracovných pozícií. Najväčšie ťažkosti majú veľké spoločnosti s viac než 1000 zamestnancami. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



„Nedostatok talentov na Slovensku je odrazom širších trendov od starnutia populácie a technologickej transformácie až po očakávania generácie Z, ktorá hľadá flexibilitu a zmysluplnú prácu,“ uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz s tým, že ďalším problémom je tiež pretrvávajúci nesúlad medzi vzdelávacím systémom a praxou. Rovnako aj migrácia, keďže mladí ľudia často odchádzajú študovať do zahraničia, odkiaľ sa nie vždy vrátia naspäť na Slovensko.



Riaditeľ spoločnosti Index Nosluš Jindřich Hodek zhodnotil, že technické odbory, IT, remeslá či zdravotníctvo produkujú málo absolventov, z ktorých by bolo možné vychovávať talenty. Najväčší tlak na nábor zamestnancov pociťujú práve firmy v IT, strojárstve, energetike, stavebníctve a zdravotníctve. V súčasnosti patria medzi najžiadanejšie výrobné a produkčné schopnosti, a to v oblasti energetiky, verejných služieb, priemysle aj stavebníctve. Firmy hľadajú najčastejšie kvalifikovaných strojárov, operátorov výroby, elektrotechnikov, mechanikov alebo údržbárov. Veľký dopyt je tiež po IT špecialistoch v kybernetickej bezpečnosti, dátovej analytiky, vývoja softvéru a správy IT infraštruktúry či po inžinieroch v automatizácii a kvalite. V zdravotníctve je zase nedostatok sestier, lekárov a farmaceutov.



Viditeľné sú aj regionálne rozdiely, pričom s nedostatkom zamestnancov zápasia viac firmy na strednom a východnom Slovensku, a to z dôvodu pomalšieho rozvoja infraštruktúry či odchodu mladých ľudí do zahraničia. Naopak, Bratislavský kraj je na tom lepšie aj z dôvodu väčšej koncentrácie technologických firiem a širšej dostupnosti kandidátov. Firmy na situáciu s nedostatkom pracovníkov reagujú podľa personalistov najčastejšie zvyšovaním miezd, ktoré avizuje takmer tretina. Ďalej je to väčšia flexibilita pracovného času a možnosť práce z domu. Mnohé spoločnosti investujú aj do kvalifikácie a vzdelávania či prehodnocujú požiadavky na kandidátov a znižujú nároky na zručnosti alebo akademické tituly. Jedným z kľúčov k riešeniu nedostatku zamestnancov môžu byť podľa Rumiz aj alternatívne formy spolupráce, ako sú dohoda alebo práca na čiastočný úväzok.



Personalisti upozornili, že zmeny v nábore pracovníkov nestačia a potrebné je budovanie dlhodobej stratégie. Dôležité je nielen interné vzdelávanie, ale aj prepájanie firiem s odbornými školami a univerzitami, čo v praxi znamená rôzne stáže či odborné mentorstvo. Spoločnosti by sa mali zamerať aj na rekvalifikačné programy napríklad pre rodičov po materskej dovolenke, ľudí nad 50 rokov alebo osoby z ohrozených sektorov.