Asociácia: Téma železničnej dopravy v programoch politikov chýba

Bratislava 11. septembra (TASR) - Téma podpory železničnej dopravy, ktorá sa považuje za najekologickejšiu, podľa Asociácie železničných dopravcov Slovenska (AROS) vo väčšine programov politických strán chýba. Vypracovala preto materiál, ktorý sumarizuje najakútnejšie problémy tohto odvetvia, a je pripravená pokračovať v dialógu na tému podpory rozvoja nákladnej železničnej dopravy na Slovensku. Asociácia o tom informovala v pondelok.



Aj napriek tomu, že Slovensko sa zaviazalo v rámci tzv. Bielej knihy EÚ previesť 30 % prepráv tovarov nad 300 kilometrov do roku 2030 z ciest na železnice, súčasný stav tomu vôbec podľa AROS nenapovedá. Cestná doprava podľa asociácie spotrebuje viac ako 95 % energie, železničná okolo štyroch percent. Podiel cestnej dopravy na emisiách je približne 95 % v porovnaní so železničnou, ktorej podiel dosahuje iba približne jedno percento. "Je zrejmé, že súčasný stav je dlhodobo neudržateľný, riešením musí byť reálna podpora ekologickej železničnej dopravy," uviedol prezident AROS Ján Biznár.



Cieľom podľa neho nie je dostať z kamiónov na železničné vozne všetok tovar, ale taký, ktorý zmysel prepravovať železnicou má. Konkrétne ide o hromadné substráty, ruda, chemikálie, drevo či stavebniny.



Okolité krajiny podľa AROS venujú železničnej doprave zvýšenú pozornosť. Nemecko v súlade s plnením cieľov Bielej knihy EÚ urobilo audit infraštruktúry, pracuje na zvýšení financovania investícií do železničnej dopravy o 100 %. Rovnako aj Rakúsko masívne investuje do elektrifikácie a Česká republika má pripravený plán výstavby vysoko rýchlostných tratí.



"Ak by malo Slovensko zostať konkurencieschopné s ostatnými krajinami, potrebuje urýchlene urobiť konkrétne opatrenia. Potrebujeme dobudovať sieť hlavných tratí na rýchlosť 160 km/h, zdvojkoľajiť a zelektrifikovať hlavné trate, vybudovať ETCS L2 (Európsky vlakový zabezpečovací systém, level 2, pozn. red.) a zabezpečiť diaľkové, teda dispečerské riadenie 100 % tratí," povedal výkonný riaditeľ AROS Patrik Benka.



Slovensko podľa AROS potrebuje reálnu dopravnú politiku štátu z určením konkrétnych krokov, ako aj finančný plán výstavby, prevádzky a údržby dopravnej infraštruktúry. "Rovnako potrebujeme aj koncepciu výstavby vysokorýchlostných tratí a postupnej elektrifikácie," dodal Benka.



"Sme preto pripravení všetky naše podklady a know-how poskytnúť politickým stranám, ktorým skutočne záleží na riešeniach pre ľudí. Medzi ne určite patrí aj podpora ekologickej železničnej dopravy, ktorá prinesie nielen zníženie emisií, ale vyrieši aj preplnené a nebezpečné úseky našej cestnej infraštruktúry," uzavrel.