Asociácia :V SR je už viac ako 2000 nabíjacích bodov pre elektromobily

Bratislava 25. apríla (TASR) - Slovensko malo koncom marca spolu 2008 verejných nabíjacích bodov pre elektromobily v 807 lokalitách. Medziročne počet nabíjacích bodov vzrástol o 27 % a počet lokalít o 23 %. Vo štvrtok o tom na základe svojich dát informovala Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Ešte výraznejšie podľa nej vzrástol aj inštalovaný výkon nabíjačiek, a to o takmer 56 % na 95,4 megawattu.



Riaditeľ SEVA Patrik Križanský za nárastom výkonu vidí zvýšený záujem o rýchle nabíjanie elektromobilov na vysokovýkonných staniciach. "Niektoré body, ktoré mali doteraz výkon nižší ako 50 kW, operátori vymenili za výkonnejšie. To je aj dôvod, pre ktorý sme napríklad od začiatku roka prekvapivo zaznamenali v tejto kategórii nezvyčajný pokles počtu bodov. Celkový inštalovaný výkon však výrazne narástol, vďaka čomu sa vodiči elektromobilov vo verejnej sieti môžu nabíjať rýchlejšie," uviedol Križanský.



Z celkového počtu 2008 konektorov je 1323 na striedavý prúd s výkonom do 22 kW. Rýchlonabíjacích bodov s výkonom 50 kW na jednosmerný prúd je v prevádzke 448. Bodov s výkonom aspoň 150 kW je 195 a konektorov s výkonom aspoň 300 kW je 42.



Sumárne informácie, ktoré každý štvrťrok SEVA zverejňuje, zachytávajú len počty verejných nabíjacích staníc. V priemere sa ale podľa asociácie viac ako 80 % výkonov nabíjania realizuje na neverejných staniciach - v súkromných garážach, vo firmách, administratívnych budovách či depách. "Preto je dôležité myslieť aj na budovanie takejto privátnej infraštruktúry a nájsť spôsoby, ako by ju mohol podporiť štát, alebo aspoň určiť jasné pravidlá pre jej výstavbu z pohľadu protipožiarnej ochrany," dodala SEVA.