Asociácia: Vlani zaznamenal tretí pilier viac ako milión sporiteľov

Bratislava 11. marca (TASR) - Ku koncu minulého roka zaznamenal tretí pilier vyše milión sporiteľov a celkový majetok v ňom presiahol viac ako 4,1 miliardy eur. Doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS) evidovali v priemere 8000 až 9000 nových zmlúv mesačne. V uplynulých piatich rokoch pribudlo do tohto piliera 200.000 sporiteľov, čo predstavuje nárast o takmer štvrtinu. V utorok o tom informovala Asociácia doplnkových dôchodkových spoločností (ADDS).



"Najvyššie zastúpenie pri vstupe do tretieho piliera predstavujú ľudia vo veku od 24 do 42 rokov, mierne rastie podiel nových účastníkov od 19 do 23 rokov. To naznačuje, že i mladí vnímajú sporenie na dôchodok ako potrebnú investíciu. A stále sú tu aj noví účastníci nad 42 rokov, ktorí chápu, že ešte stále majú možnosť zhodnotiť svoje príspevky a prilepšiť si na dôchodku," uviedla ADDS.



Impulzom na sporenie je podľa nej vstup na základe rizikovej profesie, doplnkové dôchodkové sporenie ako štandardný zamestnávateľský benefit aj dobrovoľné rozhodnutia ľudí vo veku okolo 35 rokov, keď majú dostatočný príjem. Priemerný vek sporiteľa v treťom pilieri je približne 40 rokov, pričom prispievatelia sa v jednotlivých DDS líšia vekom, bonitou aj tým, či si platia príspevky sami alebo im prispievajú aj zamestnávatelia.



"Objem majetku v treťom pilieri sa v priebehu roka 2024 zvýšil takmer o 18 %. Aktuálna hodnota úspor sa zvyšuje vďaka pravidelným príspevkom od účastníkov a ich zamestnávateľov a na výraznom raste má veľký podiel aj výborné zhodnotenie príspevkových doplnkových dôchodkových fondov. V roku 2024 sa najlepšie darilo indexovým príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom. Za posledný rok dosiahli zhodnotenie od 17 do 20 %. Darilo sa však aj ostatným doplnkovým dôchodkovým fondom, kde napríklad akciové príspevkové doplnkové dôchodkové fondy dosiahli zhodnotenie za jeden rok od 10 do 16 %," spresnila asociácia.



Viac ako trom štvrtinám účastníkov v treťom pilieri, ktorí si platili príspevky, prispieval vlani aj zamestnávateľ. Priemerný príspevok sporiteľa bol 23,79 eura mesačne, pričom zamestnávatelia prispievali v priemere 41,13 eura. Dôchodkové dávky z tretieho piliera v súčasnosti poberá viac ako 40.000 ľudí a od roku 2006 vyplatili správcovia úspor viac ako dve miliardy eur.



"Tretí dôchodkový pilier je dobrovoľný. Účastnícku zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení môže uzatvoriť každý občan od 18 rokov kedykoľvek počas aktívneho pôsobenia na trhu práce. Pre rizikové profesie je účasť v treťom pilieri povinná. Súčasné zníženie podielu kapitalizačného piliera a nepriaznivá demografická situácia na Slovensku tak budú význam doplnkového dôchodkového sporenia v dôchodkovom systéme stále zvyšovať," uzavrela ADDS.