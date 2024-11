Asociácia: Vyhláška ÚRSO negatívne ovplyvní energetické komunity v SR

Bratislava 25. novembra (TASR) - Nová vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) nepodporuje rozvoj energetických komunít na Slovensku a mohla by priniesť zníženie finančných benefitov, ktoré môžu spotrebitelia vďaka energetickým komunitám dosiahnuť. Úrad taktiež navrhuje dvojnásobné spoplatnenie elektriny, ktorú by si energetická komunita uskladnila v batérii, upozornila v pondelok Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI).



V súvislosti s podporou konceptu lokálnej výroby a spotreby elektriny v rámci energetických komunít sa očakávalo poskytnutie úľav na sieťových poplatkoch, uviedli predstavitelia SAPI. Úrad však podľa nich neakceptoval vecné a odborné návrhy a cenovú reguláciu v prospech rozvoja komunitnej energetiky neplánuje upraviť.



Naopak, navrhuje, aby odberatelia, medzi ktorých patrí aj spoločenstvo, ktoré by si chcelo vyrobenú elektrinu ďalej skladovať v batérii mimo spotrebného miesta, platilo dvakrát takzvanú tarifu za systémové služby, vysvetlila asociácia. "Dnes sa pritom platí iba pri koncovej spotrebe a nie pri uskladnení. V praxi to bude znamenať, že pre energetické spoločenstvá, ktoré by chceli mať aj fyzické batérie, sa vlastná elektrina predraží minimálne o duplicitnú platbu za túto tarifu," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba.



Podľa asociácie je na rozvoj komunitnej energetiky nevyhnutné, aby regulačný úrad vytvoril priaznivú cenovú reguláciu a zvážil plánované zavedenie dvojitého poplatku pre využívanie batérií aj v energetických komunitách. Práve vlastné zdroje energií by mali byť totiž cestou k znižovaniu nákladov na energie pre domácnosti a v prípade energetických komunít by z nich mohli profitovať taktiež domácnosti, ktoré si vlastný zdroj nevedia postaviť.



Z energetických komunít by mohli ďalej benefitovať aj samosprávy, napríklad v prípade výroby elektrickej energie na strechách škôl. "Ak budeme od začiatku znevýhodňovať energetické komunity, ktoré majú z tohto hľadiska aj sociálny aspekt, odsúdime práve domácnosti, ktoré si z technického alebo finančného hľadiska nemôžu dovoliť vlastný zdroj, na vyššie náklady na energie," uzavrel Karaba.



Nová vyhláška ÚRSO, ktorá ovplyvňuje výhodnosť a rozvoj energetických komunít na Slovensku, by mala byť v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní.