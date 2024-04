Asociácia vyzvala rezort hospodárstva, aby neblokoval poukážky

Bratislava 10. apríla (TASR) - Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) vyzvala Ministerstvo hospodárstva (MH) SR, aby neblokovalo spustenie vydávania poukážok v programe Zelená domácnostiam. Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) plánovala vydávať poukážky na už zrealizované inštalácie obnoviteľných zdrojov energie v 1. štvrťroku, no podľa SAPI čaká na schválenie MH.



Domácnosti mohli inštalovať podporované zariadenia bez nutnosti čakania na poukážky od 30. októbra minulého roka. "Napriek komunikovaným skutočnostiam SIEA do dnešného dňa systém nespustila, aj keď má prakticky všetko pripravené a dolaďuje len posledné detaily. Čakať sa má na zelenú zo strany MH SR," uviedol riaditeľ SAPI Ján Karaba. Na program je vyčlenených 151,6 milióna eur z európskych a národných zdrojov, z toho 58,1 milióna eur pre Bratislavský samosprávny kraj



Domácnosti môžu žiadať o príspevky na tepelné čerpadlá, veterné turbíny či fotovoltické panely. Maximálna výška príspevku pri základnej sadzbe sa pri týchto zdrojoch energie pohybuje medzi 3500 a 3800 eurami.



Karaba upozornil, že mnohé domácnosti by sa bez podpory štátu do programu nezapojili, no teraz musia čakať na sľúbenú podporu. Ak SIEA nespustí program čo najskôr alebo ak v programe nastanú nejaké zmeny v dlhodobo komunikovaných podmienkach, bude to mať podľa šéfa SAPI nielen reputačné dôsledky pre štát, ale môže to znamenať aj finančné problémy pre mnohé domácnosti. "Apelujem preto na Ministerstvo hospodárstva SR, aby problému so spustením nového informačného systému začalo venovať najvyššiu pozornosť a spustilo ho bez dodatočných zmien v čo najkratšom čase," vyzval Karaba.