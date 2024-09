Asociácia vyzýva vládu, aby podnikla kroky pri využívaní vodíka

Bratislava 17. septembra (TASR) - Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) apeluje na vládu SR, aby v čo najkratšom čase zverejnila národný plán plnenia záväzných európskych cieľov v oblasti využívania vodíka. Ďalej žiada zverejnenie zoznamu priorít a harmonogram vyhlasovania podporných schém v danej oblasti, informovala v utorok asociácia.



Tá zároveň vyzýva vládu na zmeny legislatívneho a regulačného rámca v oblasti podpory vodíkových technológií s cieľom vytvoriť stabilné a dlhodobo udržateľné podmienky na rozvoj vodíkového hospodárstva na našom území. To by malo prispieť k udržateľnosti konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky.



"Vývoj v oblasti zelených riešení vrátane vodíkových ide rýchlo, a ak má Slovensko udržať tempo, treba po strategických krokoch pokračovať aj praktickými," uviedol predseda NVAS Ján Weiterschütz. Využívanie takýchto technológií by tak malo naplniť požiadavky zelenej transformácie Európskej únie a byť dôležitým prvkom rozvoja konkurencieschopnosti slovenského priemyslu.



K využívaniu vodíka na našom území mala prispieť Národná vodíková stratégia, s ňou súvisiaci akčný plán a taktiež zaradenie využitia vodíka do programového vyhlásenia vlády.



Vláda tak podľa asociácie ukázala, že dokáže zareagovať na technologický pokrok a zapracovať požiadavky zelenej transformácie do strategických dokumentov. Z toho dôvodu jej NVAS ponúka pomoc pri praktickom napĺňaní stratégií, ktorým by sa podporila dekarbonizácia a rozvoj a rast slovenského hospodárstva s využitím moderných technológií.