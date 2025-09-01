< sekcia Ekonomika
Asociácia zábavy a hier:Návrhy v oblasti hazardných hier sú likvidačné
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - V otázke návrhu konsolidácie a zdaňovania hazardných hier sa rôzni politici vyjadrujú neodborne, pričom o súčasnej situácii v oblasti hazardných hier nemajú relevantné informácie. Navrhované opatrenia môžu byť likvidačné a ich efekt opačný, ako sa očakáva. Uviedla to Asociácia zábavy a hier (AZAH), ktorá združuje majiteľov a prevádzkovateľov herní a kasín.
Asociácia zdôraznila, že po ekonomickej stránke je nemožné vybrať z herní a kasín do štátneho rozpočtu to, čo by prišlo po navrhovanom rovnakom zdanení, nakoľko ide o prepočítaný fixný odvod. „Je isté, že pri navýšení odvodu prevádzkovatelia znížia počty strojov minimálne na polovicu z jednoduchého dôvodu a to nerentabilnosti. Fixný odvod musíme totiž platiť na celý rok vopred z ešte nie zarobených peňazí,“ vysvetlila hovorkyňa AZAH Dominika Hlobenová.
Vyčíslila, že pri informáciách o zvýšení odvodu, ktoré doteraz prenikli, bude pokles v praxi znamenať minimálne o 8 až 10 miliónov eur nižší výber do štátneho rozpočtu v porovnaní so súčasnosťou. Takisto aj obce a mestá prídu o minimálne 4 až 5 miliónov eur, dodala Hlobenová.
Asociácia zároveň uviedla, že akékoľvek porovnávanie podmienok na podnikanie v online hazarde a v kamenných prevádzkach je nevhodné. „Zatiaľ čo online hranie je prístupné všade, v každom meste a obci, v akúkoľvek dennú a nočnú hodinu, kamenné prevádzky sú dnes obmedzené podmienkami, ktoré absolútne znemožňujú podnikanie,“ uzavrela AZAH.
