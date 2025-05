Asociácia zamestnávateľských zväzov posiela Bruselu otvorený list

Bratislava 13. mája (TASR) - Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR zasiela otvorený list predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej a eurokomisárovi pre energetiku Danovi Jorgensenovi, v ktorom odmieta plán EK na ukončenie dovozu ruských palív zverejnený minulý týždeň. Informovala o tom hovorkyňa AZZZ Miriam Filová.



„Sme toho názoru, že návrh vznikol bez relevantných analýz, ohrozuje energetickú bezpečnosť EÚ a znevýhodňuje vnútrozemské krajiny vrátane Slovenska,“ konštatoval prezident AZZZ Rastislav Machunka.



„Asociácia neakceptuje takýto postup EÚ, keď je zverejnený plán na úrovni Európskej komisie bez relevantných analýz. Opatrenia navrhované v pláne, vzhľadom na ich možný mimoriadny dosah na energetickú bezpečnosť členských štátov EÚ, je nevyhnutné prijímať na úrovni členských štátov prostredníctvom jednohlasnosti,“ uviedla v liste asociácia.



V prípade dovozu energetických komodít z Ruska vzhľadom na ich podiel na celkových dodávkach do EÚ nemožno podľa AZZZ v súčasnosti hovoriť o závislosti. Práve naopak, dovoz energetických komodít z Ruska predstavuje jednu z mála alternatív, ako zabezpečiť energetické zdroje EÚ, a zákaz jednej alternatívy by znamenal iba väčšiu závislosť od iného zdroja.



Cieľ predpokladaný v pláne EK sa preto podľa asociácie javí byť protichodný so želanou diverzifikáciou zdrojov a s posilnením energetickej bezpečnosti EÚ.



Plán sa podľa AZZZ navyše javí byť v rozpore so záujmami EÚ v oblasti bezpečnosti dodávok energií a má negatívny dosah nielen na členské štáty EÚ, ale aj na podnikateľský sektor EÚ a slobodu podnikania. Môže totiž pokriviť hospodársku súťaž na trhu s energiami a ohroziť dodávku energií vo viacerých regiónoch EÚ. Zraniteľnými sú najmä vnútrozemské krajiny, pre ktoré sú alternatívne zdroje a LNG vzdialenými a neprimerane nákladnými alternatívami, ktoré sa k nim dostanú iba cez niekoľko ďalších tranzitných krajín.



„Ako zástupcovia zamestnávateľov na Slovensku sa obávame, že navrhovaná legislatívna iniciatíva Európskej komisie, bez adekvátneho zváženia špecifík regiónu strednej Európy a vnútrozemských krajín, poškodí viac vlastné členské krajiny ako samotnú Ruskú federáciu. Zároveň prostredníctvom zvýšených nákladov na dodatočné prepravné poplatky selektívne znevýhodní odberateľov z tohto regiónu EÚ voči ich konkurencii z iných regiónov v rámci EÚ aj mimo nej,“ podčiarkla asociácia.



Postupnému vyraďovaniu ruských energetických zdrojov, ktoré navrhuje plán EK, chýbajú podľa AZZZ podrobné analýzy. V súčasnosti je založený na potenciálnych budúcich scenároch, ktoré sa nemusia naplniť. Plán nedostatočne analyzuje vplyvy na dekarbonizačné ciele EÚ, ktoré v zmysle Európskej zelenej dohody počítajú so zvýšenou spotrebou elektriny. Navrhované opatrenia sa preto môžu ukázať ako kontraproduktívne.



„Očakávame preto, že akékoľvek konkrétne prijaté opatrenie zo strany EÚ bude vyvážené a založené na dôkladnej analýze jeho potenciálnych ekonomických, právnych, bezpečnostných aj technických vplyvov, starostlivo zvážených so skutočnými prínosmi, ktoré môže priniesť. Pri takomto hodnotení by sa mali zvážiť špecifické obmedzenia každého členského štátu vrátane vnútrozemských, ktoré sú najmä v prípade dodávok ropy a plynu osobitne zraniteľné,“ dodala v otvorenom liste AZZZ.