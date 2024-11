Asociácia: Operátori zavádzajú ochranu pred podvodnými volaniami

Bratislava 13. novembra (TASR) - Mobilní operátori zavádzajú systém vzájomného overovania pravosti volaní prichádzajúcich do siete. Chcú tak znížiť množstvo podvodných volaní, takzvaného spoofingu, a zvýšiť ochranu ľudí pred falošnými telefonátmi. V stredu o tom informovala Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS).



"Keďže najúčinnejšou ochranou proti spoofingu je systém vzájomného overovania hovorov medzi mobilnými operátormi, sme radi, že sa našim členom podarilo nájsť spoločné riešenie v záujme zvýšenia ochrany ich zákazníkov pred podvodnými volaniami. Už teraz takto spolupracujú operátori O2 a Telekom s obojsmerným bezpečnostným online systémom, ktorý chráni zákazníkov oboch týchto operátorov. Operátori Orange a SWAN takisto posudzujú možnosti zapojenia sa do tohto systému výmeny informácií," uviedol výkonný riaditeľ ASMOS Henrich Krejčí.



Podľa asociácie v posledných rokoch pozorujú mobilní operátori nárast bezpečnostných hrozieb smerovaných na zákazníkov. Väčšinu z nich vedia eliminovať bez dosahu na zákazníka, avšak v prípade spoofingu je proces náročnejší. Asociácia priblížila, že pri spoofingu ide o volania, ktoré sú uskutočnené s falošnou identitou slovenského telefónneho čísla, avšak príjemcovi sa v mobile zobrazia ako štandardný prichádzajúci hovor zo slovenského čísla.



Systém ochrany pred podvodnými volaniami v súčasnosti denne odfiltruje niekoľko desiatok tisíc takýchto volaní, ktoré by sa inak dostali priamo k zákazníkovi operátora. Prepojenie informačných systémov všetkých mobilných operátorov by mohlo ešte zvýšiť účinnosť tejto ochrany pre všetkých užívateľov mobilných služieb, priblížila ASMOS.



"Aj keď časová náročnosť prípravy celého systému je daná najmä technologickým riešením, dôležitou súčasťou sú aj právne a regulačné aspekty jeho fungovania, sme preto radi, že naša snaha implementovať ho v prospech čo najväčšieho počtu ľudí využívajúcich mobilné služby na Slovensku našla pozitívnu odozvu aj na strane Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a Ministerstva dopravy Slovenskej republiky," doplnil Krejčí.



Asociácia vysvetlila, že pri spoofingu ide o falošné volania s ukradnutou identitou skutočných čísel. Volania bývajú uskutočnené zo zahraničia a cez internetové služby, avšak v mobile príjemcu sa zobrazia pod štandardným slovenským číslom. Čísla vyberá automat a ich majitelia nemajú s podvodnou aktivitou nič spoločné. Pri spätnom zavolaní na takéto číslo sa zákazník dovolá inému zákazníkovi, ktorý o danej aktivite nič nevie, priblížila asociácia.



Podľa ASMOS cieľom falošných volaní je prinútiť obeť zaplatiť určitú sumu alebo získať osobné, bankové či iné citlivé údaje. Mobilní operátori odporúčajú svojim zákazníkom takéto volania okamžite ukončiť a nereagovať na ne.