Asociácia: Aj vymáhanie dlhov musí byť férové

Bratislava 23. januára (TASR) - Vymáhanie dlhov musí byť férové a v súlade so zákonom. Upozornila na to Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS). Poukázala pritom na pravidelne sa objavujúce prípady dlžníkov, ktorí v minulosti pristúpili na nezákonné pôžičky od nebankových subjektov a pre nekalé obchodné praktiky sa dostali do existenčných problémov. Regulované inkasné spoločnosti takto podľa asociácie nikdy nepostupujú a vymáhajú pohľadávky len v zákonnom rozsahu.



Členovia ASINS, teda jednotlivé inkasné spoločnosti, sa zaväzujú vo všetkých činnostiach dodržiavať profesionálny a zodpovedný prístup, vrátane dodržiavania Etického kódexu a Stanov asociácie. "Pre našich členov vyplýva z Etického kódexu niekoľko jasných pravidiel, ktorých sa pri vymáhaní dlhov musia držať. Je neprípustné akokoľvek ponižovať, vyhrážať sa, či vyvíjať neprimeraný nátlak na dlžníka, resp. inak znižovať jeho dôstojnosť. Je zakázané zverejňovať údaje o dlžníkovi, alebo poskytovať akékoľvek detaily týkajúce sa dlhu tretím osobám okrem prípadov, v ktorých takáto činnosť vyplýva priamo zo zákona," priblížil prezident ASINS Martin Musil.



Takisto je podľa neho zakázané kontaktovať dlžníkov mimo času určeného právnymi predpismi a účtovať im akékoľvek poplatky v rozpore s platným právnym poriadkom. "Ak majú ľudia pocit, že inkasná spoločnosť postupuje nezákonne, tak nás môžu kontaktovať. Ak je spoločnosť členom ASINS, tak preveríme jej postup. Ak daná inkasná spoločnosť nie je našim členom, tak dlžníkom poradíme ďalší postup," doplnil viceprezident asociácie Pavol Jakubov.



ASINS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2010. Zasadzuje sa za etické inkaso na národnej aj európskej úrovni a za férovú legislatívu v oblasti správy pohľadávok. Reprezentuje záujmy veriteľov, ale aj dlžníkov s cieľom nastaviť etické štandardy vymáhania. Cieľom je zakotvenie tzv. inkasného zákona, ktorý by jasne reguloval oblasť vymáhania nesplatených pohľadávok. Je členom Európskej federácie národných asociácií inkasných agentúr (FENCA) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).