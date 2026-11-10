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Asociácie priemyselných zväzov a dopravy má nového prezidenta
O tom, aby sa dlhodobé rozvojové priority Slovenska premietli do volebných programov, chce nový prezident rokovať aj s predstaviteľmi politických strán.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Vedenie Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) prebral Alexander Matušek, doterajší viceprezident APZD a prezident Zväzu automobilového priemyslu SR. Jednou z jeho priorít je aj aktívna účasť asociácie na formovaní hospodárskej politiky Slovenska. V utorok o tom informovala APZD.
„Za svoju hlavnú úlohu považujem zapojiť sa do prípravy Stratégie Slovensko 2040 a presadiť do nej naše návrhy, ktoré považujeme za potrebné a pokrokové. Rovnako dôležité bude dohliadať na dodržiavanie prijatých priorít bez ohľadu na to, kto bude vládnuť,“ zdôraznil Matušek s tým, že APZD zostane politicky nezávislá.
O tom, aby sa dlhodobé rozvojové priority Slovenska premietli do volebných programov, chce nový prezident rokovať aj s predstaviteľmi politických strán. Asociácia chce tiež podľa jeho slov naďalej otvorene poukazovať na nedostatky a presadzovať riešenia, ktoré zlepšia podmienky na podnikanie a prispejú k vyššej životnej úrovni na Slovensku.
Nového prezidenta zvolil výkonný výbor APZD zo svojich členov a do funkcie ho ustanovilo valné zhromaždenie asociácie. Doterajší prezident Alexej Beljajev asociáciu viedol 11 rokov a o najvyšší post sa už neuchádzal. V asociácii však bude pôsobiť aj naďalej.
APZD reprezentuje 18 zväzov združujúcich 2500 firiem, ktoré dokopy zamestnávajú 200.000 ľudí. Je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru aj Aliancie sektorových rád.
„Za svoju hlavnú úlohu považujem zapojiť sa do prípravy Stratégie Slovensko 2040 a presadiť do nej naše návrhy, ktoré považujeme za potrebné a pokrokové. Rovnako dôležité bude dohliadať na dodržiavanie prijatých priorít bez ohľadu na to, kto bude vládnuť,“ zdôraznil Matušek s tým, že APZD zostane politicky nezávislá.
O tom, aby sa dlhodobé rozvojové priority Slovenska premietli do volebných programov, chce nový prezident rokovať aj s predstaviteľmi politických strán. Asociácia chce tiež podľa jeho slov naďalej otvorene poukazovať na nedostatky a presadzovať riešenia, ktoré zlepšia podmienky na podnikanie a prispejú k vyššej životnej úrovni na Slovensku.
Nového prezidenta zvolil výkonný výbor APZD zo svojich členov a do funkcie ho ustanovilo valné zhromaždenie asociácie. Doterajší prezident Alexej Beljajev asociáciu viedol 11 rokov a o najvyšší post sa už neuchádzal. V asociácii však bude pôsobiť aj naďalej.
APZD reprezentuje 18 zväzov združujúcich 2500 firiem, ktoré dokopy zamestnávajú 200.000 ľudí. Je členom Hospodárskej a sociálnej rady SR, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru aj Aliancie sektorových rád.