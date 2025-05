Asociácia udržateľnej energetiky: Jadrová energia nebude SR stačiť

Bratislava 6. mája (TASR) - Národný energetický a klimatický plán (NEKP), ktorý definuje ciele aj v oblasti nových zdrojov na výrobu energií vrátane elektriny, je nedostatočný. Slovensko sa pritom musí pripraviť na to, že v nadchádzajúcich rokoch bude spotreba elektriny pomerne významne rásť, uviedli v utorok na tlačovej konferencii zástupcovia Slovenskej asociácie udržateľnej energetiky (SAPI). Avizovaná výstavba nového jadrového zdroja podľa nich na pokrytie zvýšenej spotreby stačiť nebude.



„Vláda SR nielenže schválila tento plán v apríli s viac ako deväťmesačným omeškaním, ale aj ciele, ktoré sme si stanovili napríklad v oblasti nových zelených zdrojov a úspor energií, sú nižšie, ako nám vyplýva z požiadaviek legislatívy Európskej únie,“ upozornil výkonný riaditeľ SAPI Ján Karaba. Slovensko tak podľa asociácie nesplní ani požiadavky Únie v oblasti dosiahnutia uhlíkovej neutrality a boja s klimatickou zmenou.



Asociácia zdôraznila, že Slovensko by malo na základe prijatých záväzkov do roku 2030 pokryť 35 % spotreby energií z obnoviteľných zdrojov energií (OZE). Návrh NEKP, ktorý Ministerstvo hospodárstva (MH) SR zastalo Európskej komisii, však počíta iba s 25 % podielom, podčiarkla asociácia. Odborníci skonštatovali, že bez odstránenia bariér pre výstavbu OZE nedosiahne Slovensko požadovanú úroveň zelených zdrojov a zároveň sa po roku 2030 stane závislé od dovozu elektriny z iných krajín.



Spotreba elektriny na Slovensku by mala navyše v nadchádzajúcich rokoch výrazne rásť vzhľadom na elektrifikáciu technológií v priemysle, prebiehajúci prechod domácností na kúrenie elektrinou v rámci využívania tepelných čerpadiel a rozvoj elektromobility. „Už v roku 2035, teda o desať rokov, môže spotreba elektriny vzrásť na takmer 40 terawatthodín, teda o tretinu viac oproti dnešku. Práve OZE by mohli byť kľúčové pre pokrytie tohto nárastu spotreby,“ vysvetlila Martina Repíková z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied.



V tom čase nebude podľa Karabu dokončený ani vládou avizovaný nový jadrový zdroj. Vzhľadom na skúsenosti s výstavbou jadrových elektrární, najmä s predlžovaním a predražovaním ich výstavby, je podľa neho otázne, či bude dokončený v roku 2040. „Veterné, fotovoltické, vodné či geotermálne elektrárne sa dajú postaviť omnoho rýchlejšie,“ uzavrel Karaba.