Asociáciu mobilných operátorov Slovenska bude viesť Henrich Krejčí

Bratislava 12. júla (TASR) - Výkonným riaditeľom Asociácie mobilných operátorov Slovenska (ASMOS), ktorá združuje najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku, sa od 1. júla stal Henrich Krejčí. V minulosti pôsobil na rôznych pozíciách v štátnom Slovenskom plynárenskom priemysle (SPP), naposledy ako člen predstavenstva. Od roku 2023 bol riaditeľom odboru zelenej ekonomiky v rámci Plánu obnovy a odolnosti, informovala v piatok ASMOS.



"Nevyhnutným predpokladom zvyšovania kybernetickej bezpečnosti Slovenska, investícií do najnovších digitálnych technológií a telekomunikačnej infraštruktúry a ich dostupnosti nielen pre priemysel, ale aj verejnú správu, školy, komunity a občanov je kvalitné, proinvestične orientované podnikateľské prostredie. Sme preto pripravení byť konštruktívnym a dôveryhodným partnerom nielen verejnej správy, ale aj ďalších našich partnerov pôsobiacich v týchto oblastiach," uviedol pri nástupe do funkcie Krejčí.



ASMOS považuje v najbližšom období za kľúčové pokračovanie v otvorenom dialógu, za účasti všetkých zainteresovaných strán, najmä pokiaľ ide o legislatívu a reguláciu v oblasti kybernetickej bezpečnosti, ochrany kritickej infraštruktúry či digitálnych služieb pre verejnú správu, pričom je pripravená aktívne participovať na ich tvorbe prostredníctvom svojich expertov.



"Naši členovia patria k najväčším hráčom na globálnom, resp. európskom trhu a zároveň medzi najväčších súkromných investorov na Slovensku. Keďže vnímajú spoločenskú zodpovednosť ako integrálnu súčasť svojej podnikateľskej činnosti, verím, že smerom k širokej verejnosti, a to aj v spolupráci s ďalšími partnermi, budeme môcť prispieť aj k vytváraniu bezpečnejšieho a ohľaduplnejšieho prostredia pri využívaní digitálnych služieb pre všetkých," dodal Krejčí.