AŠPNB: Najviac záujemcov o nájomné byty je vo veku od 25 do 35 rokov

Bratislava 30. januára - Záujem o štátom podporované nájomné bývanie neustále stúpa. Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) za posledných desať dní eviduje takmer 14.000 žiadostí. V bytoch zo systému štátom podporovaného nájomného bývania by chcelo bývať spolu 33.252 ľudí. Ide hlavne o mladé rodiny s deťmi, či absolventov škôl. Najviac záujemcov je vo veku od 25 do 35 rokov.



"Urobíme všetko pre to, aby sme umožnili odovzdanie prvých bytov čo najskôr. Všetko však závisí od pripravenosti jednotlivých projektov zo strany investičných partnerov. Záujem občanov svedčí o potrebe takéhoto modelu bývania na Slovensku a tiež o tom, že práve ľudia, ktorí síce majú pravidelný príjem, ale hypotéka je pre nich príliš drahá, túto možnosť využijú a vítajú," povedal predseda predstavenstva AŠPNB Peter Sekáč.



Najviac žiadostí agentúra eviduje o byty v Bratislavskom kraji (29 %), Košickom (14 %) a Trnavskom a Žilinskom kraji (11 %). Najväčší záujem je o dvojizbové byty (41 %) a trojizbové byty (38 %). AŠPNB v súčasnosti komunikuje s investormi, ktorým vláda schválila v decembri investičné zmluvy a v počas nasledujúcich mesiacov očakáva podanie prvých projektov s nájomnými bytmi na schválenie. Následne bude možná aj záväzná registrácia záujemcov o konkrétny byt.



AŠPNB prostredníctvom dočasne povereného podpredsedu vlády Štefana Holého (Sme rodina) opätovne predložila na utorkové (31. 1.) rokovanie vlády návrh kritérií výberu investičných partnerov. Dôvodom je podľa agentúry rozdielny právny názor na vyhotovenie jedného z interných dokumentov.



Pilotný projekt nájomných bytov od dvoch investorov prinesie približne 9000 bytov za 1,5 miliardy eur, no agentúra stále rokuje aj s ďalšími investormi, ktorí majú záujem na Slovensku stavať nájomné byty.