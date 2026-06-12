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Štátna agentúra podpísala zmluvu s fondom Vosem na nájomné byty
Do rozvoja systému štátom podporovaného nájomného bývania sa podľa agentúry zapájajú partneri, ktorí zdieľajú víziu dlhodobo udržateľného rozvoja bývania.
Autor TASR
Bratislava 12. júna (TASR) - Agentúra štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) podpísala investičnú zmluvu s podielovým fondom Vosem Fond nájomného bývania, ktorý vstupuje do systému ako nový investičný partner. Fond plánuje v najbližších rokoch realizovať projekty s ambíciou vybudovať na Slovensku minimálne 3000 nájomných bytov. Štátna agentúra informovala, že ide o významný krok v rozširovaní ponuky kvalitného a cenovo dostupného bývania, ktoré pomôže reagovať na potreby ľudí v regiónoch aj vo väčších mestách.
„Vstup nového investičného partnera je potvrdením, že systém štátom podporovaného nájomného bývania je atraktívnym a dôveryhodným riešením pre dlhodobé investície. Spoločne môžeme prispieť k tomu, aby sa dostupné nájomné bývanie stalo reálnou možnosťou pre tisíce ľudí na Slovensku,“ uviedla generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Do rozvoja systému štátom podporovaného nájomného bývania sa podľa agentúry zapájajú partneri, ktorí zdieľajú víziu dlhodobo udržateľného rozvoja bývania a chcú prispieť k zvyšovaniu dostupnosti kvalitných nájomných bytov pre obyvateľov Slovenska.
„Vstup nového investičného partnera je potvrdením, že systém štátom podporovaného nájomného bývania je atraktívnym a dôveryhodným riešením pre dlhodobé investície. Spoločne môžeme prispieť k tomu, aby sa dostupné nájomné bývanie stalo reálnou možnosťou pre tisíce ľudí na Slovensku,“ uviedla generálna riaditeľka AŠPNB Eva Lisová.
Do rozvoja systému štátom podporovaného nájomného bývania sa podľa agentúry zapájajú partneri, ktorí zdieľajú víziu dlhodobo udržateľného rozvoja bývania a chcú prispieť k zvyšovaniu dostupnosti kvalitných nájomných bytov pre obyvateľov Slovenska.