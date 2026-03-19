AŠPNB rokuje s 365.invest ako s ďalším možným investičným partnerom
Správcovská spoločnosť 365.invest potvrdila záujem o vstup do systému štátom podporovaného nájomného bývania.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 19. marca (TASR) - Do systému nájomného bývania s podporou štátu sa môže k súčasným štyrom investičným partnerom zapojiť ďalší. Generálna riaditeľka Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania (AŠPNB) Eva Lisová vo štvrtok povedala, že za posledný rok získali dvoch investičných partnerov, rokujú s ďalším a v priebehu tohto roka by mali mať minimálne piatich, čo podľa nej pomôže rozvinúť výstavbu bytov. Novým partnerom by mala byť správcovská spoločnosť 365.invest.
„Za celý rok sme sa snažili upraviť legislatívu tak, aby otvorila možnosť aj pre iných záujemcov a investorov,“ uviedla Lisová. Pilotný projekt bytového domu v Bratislave so stovkou bytov je obsadený približne z polovice a podľa šéfky agentúry druhú polovicu bytov ponúknu v rámci záväzného záujmu v najbližších týždňoch.
„V priebehu apríla budeme spúšťať záväzný záujem na ďalší bytový dom v Žiline. V lete tohto roka by sme mali dostať na schválenie projekty v Košiciach, kde bude začiatkom jesene spustená výstavba vyše 800 nájomných bytov,“ priblížila Lisová. Očakáva, že v priebehu roka získajú do tohto systému nájomného bývania tisícky bytov.
Agentúra plánuje v priebehu týždňov spustiť portál nájomného bývania, kde zrealizuje migráciu údajov všetkých vyše 11.000 záujemcov, ktorí prejavili predbežný záujem o nájomné bývanie s podporou štátu.
Správcovská spoločnosť 365.invest potvrdila záujem o vstup do systému štátom podporovaného nájomného bývania. „Požiadali sme agentúru, aby nás zaradila ako investičného partnera. Momentálne sme v schvaľovaní, nastavujeme si interné procesy,“ uviedol člen predstavenstva 365.invest pre riadenie investícií špeciálnych fondov nehnuteľností a portfólio manažmentu Juraj Bielik.
Za jeden z hlavných dôvodov svojho záujmu, okrem toho, že je to ich prirodzená činnosť, označil Bielik daňové zvýhodnenie. Pre nájomné byty s podporou štátu platí znížená daň z pridanej hodnoty vo výške 5 %. „Veľmi dôležitý je aj prístup finančných inštitúcií, predovšetkým slovenských komerčných bánk, ktoré sú ochotné to dlhodobo financovať,“ podotkol. Investiční partneri sú podľa neho povinní držať tieto nájomné byty 25 rokov, financovanie je však možné až na 40 rokov.
Prvý viceprezident Zväzu stavebného priemyslu Slovenska Oto Hornáček uviedol, že stavebný sektor víta akúkoľvek príležitosť na trhu na využitie svojich kapacít. „Nájomné bývanie je takouto príležitosťou, ktorá možno už v krátkodobom, ale minimálne v strednodobom horizonte môže nahradiť výpadky, ktoré očakávame napríklad po skončení plánu obnovy, kde stavebníctvo významne profituje,“ uviedol. Podľa Hornáčka ich už kontaktujú niektorí investiční partneri, ktorí sú zapojení do štátom podporovaného nájomného bývania a majú záujem o naše služby.
Prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska Ján Palenčár informoval, že najväčší problém je s dostupnosťou bývania, v čom je Slovensko na chvoste Európskej únie. Zákon o štátnej podpore nájomného bývania vítajú. „Pomôže priniesť na trh žiadané množstvo bytov. Na druhej strane, štát nemôže zostať len pri tejto legislatívnej úprave. Príkladom môže byť Česko, kde je nájomný sektor podstatne rozvinutejší,“ uviedol.
Nájomný sektor tam podľa neho tvorí 25 % bytov, kým na Slovensku len 10 %. „Napriek tomu dostupnosť bývania (v ČR) je zhruba na úrovni Slovenska. Musíme hľadať ďalšie podpory v rámci výstavby nájomných bytov v súkromnom sektore, ale prípadne aj formou družstevného bývania, aby boli doplnkom pre ľudí a zlepšila sa dostupnosť bývania na Slovensku,“ dodal Palenčár.
