ASR: Budúcnosť práce v SR sa už deje, treba reagovať na úbytok ľudí
Bratislava 15. januára (TASR) - Slovensko stojí pred výraznou zmenou trhu práce, ktorú ovplyvní úbytok ľudí v produktívnom veku, starnutie populácie, rýchly nástup technológií a rastúci tlak na zručnosti. Upozornila na to Aliancia sektorových rád (ASR).
Aliancia predstavila opatrenia zamerané na rekvalifikácie, overovanie kvalifikácií a podporu tzv. vekového manažmentu. „Budúcnosť práce sa nezačína o desať rokov. Deje sa už teraz a ak na ňu nezačneme reagovať dnes, zajtra už bude neskoro,“ uviedol generálny riaditeľ ASR Andrej Klimant.
ASR poukázala aj na to, že do roku 2035 môže z trhu práce ubudnúť 180.000 až 270.000 pracujúcich a približne štvrtinu pracovnej sily môžu tvoriť ľudia nad 55 rokov. Zmena sa podľa nej dotkne celého hospodárstva od priemyslu cez školstvo až po zdravotníctvo a sociálne služby. „Nemôžeme si dovoliť tváriť sa, že problém vyrieši len ďalšia generácia mladých ľudí. Jednoducho ich nebude dosť,“ doplnil Klimant.
Automatizácia, digitalizácia a umelá inteligencia menia charakter práce a najviac ohrozujú rutinné a opakovateľné činnosti, kým rastie dopyt po digitálnych zručnostiach, zelených profesiách, zdravotníkoch či opatrovateľoch. Podľa ASR preto rastie význam vzdelávania dospelých. Od roku 2026 má aliancia zastrešovať systém postavený na dvoch pilieroch - rekvalifikácii a overovaní kvalifikácií.
ASR zároveň spúšťa národný projekt „Vekový manažment - práca prispôsobená vekovým etapám“, ktorý má reagovať na starnutie pracovnej sily. Súčasťou má byť meranie pracovnej schopnosti pomocou indexu Work Ability Index, do ktorého sa má zapojiť najmenej 15.600 zamestnancov naprieč sektormi.
Aliancia sektorových rád zdôraznila sektorový prístup k riešeniam, keďže jednotlivé odvetvia čelia rozdielnym výzvam. Podľa nej nejde o jednorazové opatrenia, ale o dlhodobú zmenu prístupu k práci, vzdelávaniu a ľudským zdrojom.
