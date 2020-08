Asseco Central Europe dokončilo fúziu spoločnosti TurboConsult

Bratislava 4. augusta (TASR) – Asseco Central Europe (CE) začiatkom augusta dokončilo fúziu spoločnosti TurboConsult, tá bude realizovať všetky svoje aktivity pod obchodnou značkou Asseco CE. Informovala o tom v utorok PR manažérka softvérovej spoločnosti Michaela Hollá.



Akvizíciou TurboConsult rozšírila spoločnosť na českom i slovenskom trhu svoje portfólio o nové produkty a riešenia. V Českej republike tak zvýšila svoj podiel na trhu stavebných sporiteľní. „Na Slovensku sa významným zákazníkom stala aj ČSOB Stavebná sporiteľňa,“ dodala spoločnosť.



Do tímu Asseco CE tak pribudne 70 kolegov, od tejto fúzie si spoločnosť sľubuje rozšírenie svojho technologického know-how a vytvorenie nových obchodných príležitostí vo finančnom a bankovom sektore. „Zákazníkom tak môžeme ponúknuť širšiu paletu produktov a služieb a ďalšie výhody plynúce zo spojenia dvoch profesionálnych firiem špecializujúcich sa na oblasť IT riešení pre finančné segmenty so širokou škálou skúseností na medzinárodnom trhu,“ vysvetlil CEO Asseco CE Jozef Klein.



TurboConsult pôsobí na trhu zhruba 30 rokov a zaoberá sa softvérovými riešeniami vo finančníctve, hlavne v bankovom sektore. Okrem stavebných sporiteľní sú ich zákazníkmi aj družstevné záložne, nebankoví poskytovatelia úverov, finanční sprostredkovatelia a fintech spoločnosti. Rozvíja aj verejne prospešný projekt FriendlyVox, čo je ozvučený portál, ktorý sprístupňuje informačné a komunikačné služby bez nutnosti použitia zraku.



Asseco CE je softvérový dom pôsobiaci v strednej a východnej Európe. Pobočky má okrem Slovenska a Česka aj v Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku či Poľsku. Realizuje projekty pre komerčnú sféru, ale i štátnu správu a samosprávu. Jeho portfólio tvoria bankové a poisťovacie informačné systémy, informačné systémy pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, dátové sklady, energetiku a utility. Aktuálne zamestnáva zhruba 3000 ľudí.