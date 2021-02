Asseco Central Europe pokračuje s expanziou

Asseco Central Europe je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné systémy, informačné systémy pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, dátové sklady, energetiku a utility, Business Intelligence riešenia, podnikové informačné systémy a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco CE v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco Central Europe je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco. Viac informácií nájdete na je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí v Slovenskej a Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru ako aj štátnu správu a samosprávu. Portfólio spoločnosti tvoria bankové a poisťovacie informačné systémy, informačné systémy pre zdravotníctvo, stavebné sporiteľne, systémy pre platobné karty, dátové sklady, energetiku a utility, Business Intelligence riešenia, podnikové informačné systémy a ďalšie riešenia šité na mieru. Celá skupina Asseco CE v súčasnej dobe zamestnáva viac ako 3 000 ľudí. Asseco Central Europe je súčasťou medzinárodnej skupiny Asseco. Viac informácií nájdete na www.asseco.com/ce

Bratislava 10. februára (OTS) - Softvérová spoločnosť Asseco Central Europe uzatvorila ďalšiu spoluprácu s lichtenštajnskou poisťovňou Youplus Insurance International AG na nasledujúce štyri roky. Podpísaná zmluva je pokračovaním úspešného partnerstva o poskytovaní IT riešení na báze Platform as a service (PaaS) pre novovznikajúce životné poisťovne pod obchodnou značkou YOUPLUS na Slovensku, v Českej republike a Rakúsku.,“ uviedol, predseda predstavenstva Youplus Insurance International AG.Spoločnosť Asseco CE patrí medzi lídrov v oblasti technologických inovácií a vývoja moderných IT riešení v segmente digitálneho poisťovníctva. Pre spoločnosť Youplus Insurance International AG pokrýva komplexné softvérové riešenie pre front-end a back-office požiadavky poisťovne vďaka riešeniu IooX – Insurance out of the Box, ktoré podporuje bezpapierové spracovanie a digitálne poisťovníctvo s vysokou mierou flexibility. Front-end riešenie, ktoré podporuje automatizované procesy vrátane integrácie lekárskych UW nástrojov, bolo vyvinuté v úzkej spolupráci so spoločnosťou YOUPLUS ako nástroj šitý na mieru, ktorý vyhovuje konkrétnym potrebám lokálneho trhu. Cieľom spoločnosti je postupne expandovať v nemecky hovoriacich krajinách v čom jej budú pomáhať technologické riešenia od Asseco CE.“ povedal, CEO a predseda predstavenstva Asseco Central Europe.Táto zmluva je potvrdením naštartovanej digitalizácie poisťovníctva predovšetkým akcelerácia online procesov a služieb. „,“ na záver doplnil, Insurance Business Unit Director v Asseco Central Europe.