Asseco predstavuje škálu inovácií v rámci svojej medzinárodnej skupiny

Bratislava 31. októbra (OTS) - Skupina Asseco je federáciou spoločností pôsobiacich v 62 krajinách sveta. Na čele skupiny stojí Asseco Poland, ktoré je lídrom v oblasti digitalizácie v Poľsku. Začiatky jej medzinárodnej expanzie siahajú do roku 2004, keď spoločnosť uskutočnila IPO na Varšavskej burze cenných papierov (WSE) a takto získané prostriedky investovala na stredoeurópskych trhoch. Následne skupina Asseco rozvíjala činnosť v západnej Európe, juhovýchodnej Európe a Škandinávii. V roku 2010 začala skupina pôsobiť v Izraeli a Spojených štátoch, čo súviselo s akvizíciou skupiny Formula Systems. V nasledujúcich rokoch vstúpila okrem iného na trhy v Afrike a v portugalsky hovoriacich krajinách.Od roku 2004 Asseco uskutočnilo 140 akvizícií, čím posilnilo svoju pozíciu medzi výrobcami softvéru, ktorý podporuje najdôležitejšie obchodné procesy spoločností v kľúčových hospodárskych odvetviach. V súčasnosti sa spoločnosť zameriava na prebiehajúce projekty a vývoj inovácií, v ktorých dôležitú úlohu zohrávajú umelá inteligencia a cloud.“ hovorívysvetľujeTím Asseco Central Europe bol od začiatku zodpovedný za implementáciu prvého slovenského riešenia technologicky postaveného na cloudovej infraštruktúre v tomto rozsahu. Projekt integroval Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a 36 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktoré poskytujú centralizované služby pre verejnosť Slovenskej republiky. Nový cloudový systém má 15 integrovaných modulov pokrývajúcich všetky aspekty verejného zdravotníctva vrátane epidemiológie, štátneho zdravotného dozoru, radiačnej ochrany, kontroly a ochrany zdravej výživy, overovania odbornej spôsobilosti, kozmetických výrobkov, hygieny životného prostredia a ďalších.Softvér vyvinutý spoločnosťou Asseco Business Solutions je príkladom využitia technológie rozpoznávania obrazu v maloobchode, ktorá výrazne skracuje pracovný čas obchodníkov. Nástroj zabezpečuje, aby sa usporiadanie, obsah tovaru v regáli a všetko na ňom (vrátane cenoviek) spĺňalo smernice stanovené obchodom a výrobcom. Okrem toho aplikácia od Asseco Business Solutions pripravuje pre obchodníka návrhy týkajúce sa okrem iného vystavenia tovaru alebo objednania konkrétneho sortimentu. Výsledky sa generujú v reálnom čase a používateľ si ich môže prečítať zo smartfónu alebo tabletu počas kontrolnej návštevy predajne.Asseco AI Assistant je výkonná platforma, ktorá okrem iného podporuje procesy v oblasti zákazníckeho servisu, vymáhania pohľadávok, reklamácií, predaja alebo riadenia projektov a harmonogramov. Riešenie je možné implementovať do mobilnej aplikácie, komunikátora, webovej stránky a kontaktného centra. Využitie umelej inteligencie v Asseco AI Assistant umožňuje prirodzený kontakt prostredníctvom hlasových a textových kanálov a prípravu kontextových odpovedí. Riešenie umožňuje vytvárať komplexné scenáre pomocou intuitívneho grafického sprievodcu. Platforma generuje podrobné reporty týkajúce sa konverzácií, efektivity procesov a interakcií používateľov, čo umožňuje analýzu a optimalizáciu obchodných aktivít. Nástroj úspešne využívajú spoločnosti z finančného a zdravotníckeho odvetvia.Nariadenie DORA vyžaduje, aby banky zabezpečili komplexnú prevádzkovú odolnosť. To znamená, že musia mať schopnosť predvídať, predchádzať a reagovať na akékoľvek narušenie ovplyvňujúce kontinuitu prevádzky. To si vyžaduje, aby banky overili, či spĺňajú požiadavky nového nariadenia, čo zahŕňa veľa práce. Aplikácia DORA.ai, ktorá využíva generatívnu umelú inteligenciu, pomáha spolupracujúcim bankám štruktúrovaným spôsobom overiť rozpor medzi internou dokumentáciou a požiadavkami regulátora. Základom aplikácie DORA.ai sú dokumenty banky analyzované mechanizmom umelej inteligencie na záznamy, ktoré potvrdzujú súlad s požiadavkami regulátora. V prípade medzier môže organizácia použiť pripravené šablóny dokumentov a konzultovať ich s odborníkmi spoločnosti Asseco.AI podporuje platobné služby v každej fáze ich poskytovania. Projekty realizované tímom španielskej spoločnosti Necomplus, ktorá je súčasťou Asseco South Eastern Europe (súčasť skupiny Asseco), pokrývajú širokú škálu riešení na zlepšenie zákazníckej skúsenosti v oblasti platieb, ako sú chatboti, virtuálni asistenti a inteligentné úložiská. Necomplus ponúka jazykové modely na kľúč prispôsobené potrebám spoločností ponúkajúcich platobné služby. To im umožňuje ušetriť čas a zdroje potrebné na trénovanie vlastného modelu a sústrediť sa na vývoj aplikácií pre koncových používateľov.Spoločnosť Things Solver, súčasť skupiny ASEE, vytvorila platformu na zlepšenie skúseností kupujúcich. Riešenie AI Recommender vyvíja prispôsobené odporúčania produktov, vytvára personalizované marketingové kampane a pripravuje informácie o zákazníkoch na podporu predajného tímu. Medzi kľúčové funkcie patrí segmentácia na báze AI, dynamické zdieľanie obsahu a možnosť predaja ďalšieho tovaru a služieb (cross-sell) vo všetkých kontaktných bodoch. Aplikácia AI Recommender nielenže zvyšuje mieru konverzie až o 30 %, ale tiež výrazne zlepšuje angažovanosť a úroveň spokojnosti zákazníkov. So zameraním na jednoduchosť a efektívnosť poskytuje Things Solver spoločnostiam možnosť využiť poznatky uložené v údajoch na maximalizáciu predaja a zlepšenie služieb.