Associated British Foods varovala pred problémami s dodávkami z Číny

Londýn 24. februára (TASR) - Spoločnosť Associated British Foods, ktorej patrí aj írsky reťazec Primark, varovala, že ak sa odstávka tovární v Číne v dôsledku koronavírusu predĺži, hrozí jej nedostatočné zásobovanie obchodov niektorými tovarmi.



V Číne sa pritom vyrába široký sortiment produktov pre Associated British Foods.



Spoločnosť uviedla, že si zvyčajne vytvára zásoby pred čínskym Novým lunárnym rokom, a preto má dostatok tovaru na niekoľko mesiacov, takže v krátkodobom horizonte nepredpokladá problémy. Ale ak by boli čínske továrne zatvorené dlhšie, ako sa očakáva, zásoby sa minú a nové dodávky budú meškať.



Vedenie teraz skúma stratégiu vrátane zvýšenia výroby v iných regiónoch. Viaceré z potravinárskych podnikov spoločnosti majú závody v Číne, napríklad výrobcovia cukru. Cukrovarnícka kampaň bola pritom dokončená v januári, ešte predtým ako vypukla epidémia koronavírusu.



Skupina tiež informovala, že jej továrne AB Mauri, AB Agri a Ovaltine už fungujú, ale z dôvodu pracovných a logistických obmedzení majú zníženú kapacitu.



AB Foods však zatiaľ ponechala prognózu predaja a v prvej polovici roka aj odhad upraveného prevádzkového zisku bez zmeny.