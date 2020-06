Londýn 4. júna (TASR) – Britský výrobca luxusných športových áut Aston Martin plánuje zrušiť 500 pracovných miest. Prepúšťanie je súčasťou reorganizácie biznisu firmy, ktorá tak reaguje na klesajúci predaj.



Spoločnosť zápasila s ťažkosťami už skôr, pandémia nového koronavírusu však jej situáciu ešte zhoršila. Za 1. kvartál oznámil Aston Martin stratu pred zdanením takmer 119 miliónov libier (133,61 milióna eur). To je výrazné zhoršenie výsledkov po tom, ako v rovnakom období predchádzajúceho roka vykázala firma stratu 17,3 milióna libier. Dodávky sa prepadli o 45 % na 578 vozidiel.



Ako uviedol britský denník The Financial Times, automobilka vo štvrtok oznámila, že na návrat k zisku potrebuje jej biznis "zásadný reset". Súčasťou tohto procesu musí byť aj zníženie počtu pracovných miest. Rokovania so zamestnancami sa podľa firmy začnú v najbližších dňoch.



Spoločnosť zároveň dodala, že znižuje náklady na všetkých úrovniach svojho biznisu. Týka sa to napríklad počtu dodávateľov, marketingu či cestovných nákladov.