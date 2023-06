Aston Martin sa dohodol na spojení s firmou Lucid

Londýn 26. júna (TASR) - Automobilka Aston Martin v pondelok oznámila dohodu s americkým výrobcom elektrických vozidiel (EV) Lucid Group, ktorý v nej získa menšinový podiel 3,7 % výmenou za prístup k jeho technológii. Oznámila to v pondelok britská automobilka. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa dohody kalifornská spoločnosť Lucid dodá Astonu technológiu vrátane batériových systémov výmenou za hotovosť a akcie v hodnote približne 232 miliónov USD (213,16 milióna eur), uviedol Aston vo vyhlásení.



Prechod na elektrické vozidlá je veľmi nákladný, pričom automobilky na celom svete investujú dokopy zhruba 1,2 bilióna USD do nízkoemisnej technológie. Menšie automobilky ako Aston Martin sa pri prechode viac spoliehajú na partnerstvá.



Aston Martin plánuje začať vyrábať svoje prvé elektrické vozidlo v roku 2025. Doteraz sa spoliehal na Mercedes, aby mu poskytol technológiu, ktorú potrebuje.



V separátnej správe Aston Martin uviedol, že upravil zmluvu so spoločnosťou Mercedes-Benz, čo znamená, že nemecká automobilka nezvýši svoj podiel podľa plánu, ale ponechá si približne 9 % akcií v Aston Martin a bude firme aj naďalej poskytovať prístup k technológii EV.



Dohoda so spoločnosťou Lucid medzitým otvorí britskej automobilke "prístup k špičkovej technológii vrátane elektrických pohonných jednotiek a batériových systémov" americkej firmy.



Správy o spojení musia ešte schváliť akcionári.



Aston Martin, obľúbená značka fiktívneho britského špióna Jamesa Bonda, utrpel už v roku 2019 obrovské straty v dôsledku slabého globálneho dopytu a tiež brexitu. Počas následnej pandémie ochorenia COVID-19 sa straty automobilky ešte prehĺbili.



Aston v roku 2020 zachránil pred bankrotom kanadský miliardár Lawrence Stroll, najväčší investor spoločnosti. Druhým najväčším akcionárom Astonu je Saudská Arábia po kapitálovej injekcii od jej štátneho investičného fondu. Saudskoarabský fond je zároveň najväčším investorom v Lucid Group.



A do tretice, čínsky automobilový gigant Geely sa minulý mesiac stal tretím najväčším akcionárom Aston Martin po novej finančnej injekcii.



Aston plánuje ponúkať zákazníkom elektrické verzie všetkých svojich vozidiel od roku 2026 a jeho hlavný rad vozidiel bude do roku 2030 plne elektrický.



"Teraz máme dvoch svetových dodávateľov na podporu elektrifikačnej stratégie," uviedol vo vyhlásení predseda predstavenstva a hlavný akcionár Aston Martin Lawrence Stroll.



(1 EUR = 1,0884 USD)