AstraZeneca očakáva údaje o vakcíne na COVID-19 v najbližších týždňoch

Londýn 5. novembra (TASR) - Britská farmaceutická spoločnosť AstraZeneca, pracujúca na jednej zo sľubných očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19, vo štvrtok znovu vyhlásila, že údaje z poslednej fázy testovania vakcíny očakáva v priebehu tohto roka, v najbližších týždňoch. Informáciu priniesla tlačová agentúra Reuters.



AstraZeneca sa ponáhľa so zverejnením prvých podrobných výsledkov z rozsiahleho testovania vyvíjanej vakcíny, tak ako sa náhlia aj ďalšie spoločnosti - napríklad Pfizer v partnerstve s BioNTech, Moderna či Johnson & Johnson. Tieto firmy majú kandidáta na vakcínu v najpokročilejšom, poslednom treťom štádiu testovania.



Spoločnosť AstraZeneca vyvíja potenciálnu vakcínu spolu s Oxfordskou univerzitou. Na financovanie vývoja získala miliardy a podpísala zmluvy na dodávku vyše troch miliárd dávok krajinám po celom svete. Údaje z testovania v októbri ukázali, že táto vakcína označovaná ako AZD1222 alebo ChAdOx1 nCoV-19 vyvoláva imunitnú reakciu u starých aj mladých dospelých.



Očakávalo sa, že Británia by mohla začať poskytovať úspešnú vakcínu koncom decembra alebo začiatkom roka 2021. Avšak Andrew Pollard, ktorý riadi klinické testy vakcíny na Oxfordskej univerzite, v stredu povedal, že je len "malá šanca", že vakcína bude dostupná do Vianoc - aj keď je "optimista" v tom, že do konca roka budú výsledky z posledného štádia testovania, informoval web Business Insider.



Predstaviteľka britskej vlády v stredu poslancov parlamentu informovala, že AstraZeneca a Oxfordská univerzita nenaplnia svoj časový plán dodávok vakcíny. Podľa šéfky pracovnej skupiny pre vakcíny Kate Binghamovej totiž budú môcť Británii do konca roka dodať len štyri percentá zo 100 miliónov objednaných dávok, uviedol denník Financial Times.



Binghamová doplnila, že je presvedčená, že väčšine z približne 30 miliónov obyvateľov z rizikových skupín, ktorí potrebujú zaočkovanie, podajú vakcínu do začiatku leta 2021.



Tretie štádium testovania vlastnej vakcíny vyvíjanej za podpory tamojšej vlády sa začalo tento mesiac aj v Indii. Táto vakcína by mohla byť k dispozícii už začiatkom februára 2021 alebo v marci, teda o niekoľko mesiacov skôr, ako sa očakávalo. Štúdie zatiaľ ukazujú, že je bezpečná a účinná, povedal pre Reuters vo štvrtok indický vedec Radžni Kant. Vakcínu s názvom COVAXIN vyvíja súkromná spoločnosť Bharat Biotech.