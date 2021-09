AstraZeneca chce väčší podiel na trhu liečby vzácnych chorôb

Londýn 29. septembra (TASR) – Farmaceutická spoločnosť AstraZeneca prevezme plnú kontrolu nad americkou firmou Caelum Biosciences. Kontrakt v predpokladanej hodnote 500 miliónov USD (428,16 milióna eur) by mal britsko-švédskej spoločnosti umožniť posilniť jej pozíciu na trhu so zriedkavými chorobami.



Na tento trh sa AstraZeneca začala vo väčšej miere zameriavať už skôr, čo potvrdila koncom minulého roka, keď oznámila kúpu americkej farmaceutickej spoločnosti Alexion Pharmaceuticals. Ako informovala agentúra Reuters, práve firma Alexion už v roku 2019 prevzala menšinový podiel v spoločnosti Caelum sídliacej v New Jersey. Následne AstraZeneca v decembri minulého roka informovala o kúpe spoločnosti Alexion Pharmaceuticals za 39 miliárd USD. Kontrakt v lete tohto roka schválila aj Európska komisia.



Teraz prevezme AstraZeneca zvyšný podiel v Caelum Biosciences, ktorý ešte nevlastnila. V súvislosti s novou akvizíciou AstraZeneca uviedla, že jej prostredníctvom urýchli finálne testy lieku firmy Caelum Biosciences na liečbu takzvanej AL amyloidózy. Ide o jednu zo zriedkavých a život ohrozujúcich chorôb, ktorá poškodzuje srdce a obličky.