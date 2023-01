AstraZeneca kúpi americkú firmu CinCor za 1,8 miliardy dolárov

Londýn 9. januára (TASR) - Britsko-švédska farmaceutická spoločnosť AstraZeneca sa v pondelok dohodla na kúpe americkej biotechnologickej spoločnosti CinCor za 1,8 miliardy USD (1,71 miliardy eur). Chce tak rozšíriť svoju ponuku o lieky na srdce a obličky. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



CinCor so sídlom v Massachusetts sa zameriava na vývoj liekov na hypertenziu a chronické ochorenia obličiek.



Generálny riaditeľ AstraZeneca Pascal Soriot, ktorý nastúpil do funkcie v roku 2012, už rozšíril jej produkty o lukratívne lieky na rakovinu. Skupina dokončila v roku 2021 úspešné prevzatie spoločnosti Alexion za 39 miliárd USD, čo posilnilo jej pozíciu v oblastiach ako je liečba krvných porúch.



AstraZeneca vo vyhlásení uviedla, že predloží CinCoru ponuku v hotovosti vo výške 26 USD za takzvané akcie v obehu, čo predstavuje 121-percentnú prémiu oproti ich záverečnej cene firmy minulý týždeň. Dohoda bude zahŕňať aj právo na transakcie založené na budúcich udalostiach, ktoré je ťažké vyčísliť, pretože sú podmienené platbami, ktoré sa vyskytnú v budúcnosti. Kombinovaná hodnota všetkých platieb predstavuje približne 1,8 miliardy USD, čo je o 206 % viac ako záverečná cena CinCor v piatok 6. januára.



CinCor zaznamenal prudký pokles ceny akcií v novembri, keď druhá fáza klinických skúšok baxdrostatu, nového lieku určeného na zníženie krvného tlaku, odhalila, že u pacientov trpiacich nekontrolovanou hypertenziou nepreukázala významné výsledky.



AstraZeneca však uviedla, že kúpou CinCoru rozšíri svoje lieky na kardiovaskulárne ochorenie, čo je oblasť, o ktorej sa domnieva, že v nej existuje "vysoká a neuspokojená potreba medikamentov". Spoločnosť dodala, že baxdrostat by sa mohol kombinovať s jej liekom na chronické ochorenie obličiek Farxiga.



Očakáva sa, že veľké farmaceutické skupiny, ako je AstraZeneca, predstavia v roku 2023 množstvo akvizícií po tom, ako makroekonomické protivetry minulý rok brzdili uzatváranie obchodov.



(1 EUR = 1,0500 USD)