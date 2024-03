AstraZeneca kupuje americkú biofarmaceutickú firmu Fusion

Londýn 19. marca (TASR) - Britsko-švédsky farmaceutický gigant AstraZeneca sa v utorok dohodol na kúpe americkej biofarmaceutickej firmy Fusion za 2,4 miliardy USD (2,2 miliardy eur). Je to súčasť jeho expanzie do oblasti novej generácie liekov na rakovinu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



"Akvizícia predstavuje významný krok vpred pri plnení ambícií spoločnosti AstraZeneca transformovať liečbu rakoviny a jej výsledky pre pacientov nahradením tradičných režimov, ako je chemoterapia a rádioterapia, cielenejšou liečbou," uviedla spoločnosť vo vyhlásení.



Dohoda je pre AstraZeneca tento mesiac už druhou po tom, ako minulý týždeň súhlasila s kúpou Amolyt Pharma za 1,05 miliardy USD, aby podporila svoje portfólio liekov na zriedkavé choroby.



Koncern tak zaplatí 21 USD za akciu Fusion, čo je prémia viac ako 97 % oproti pondelkovej (18. 3.) záverečnej cene spoločnosti na burze v USA.



Fusion vyvíja rádiokonjugáty (RC) novej generácie na liečbu rakoviny.



RC dodávajú rádioaktívny izotop priamo do rakovinových buniek a ukazujú sa ako sľubná metóda liečby.



"Tridsať až päťdesiat percent pacientov s rakovinou dnes dostáva rádioterapiu v určitom bode počas liečby. Akvizícia spoločnosti Fusion podporuje našu ambíciu transformovať tento aspekt starostlivosti pomocou rádiokonjugátov novej generácie," povedala Susan Galbraithová, výkonná viceprezidentka Onkologického výskumu a vývoja v AstraZeneca.



Rádioterapia a chemoterapia sú základom liečby rakoviny už desaťročia.



(1 EUR = 1,0892 USD)