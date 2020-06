AstraZeneca prejavila predbežný záujem o zlúčenie s Gilead Sciences

Londýn 7. júna (TASR) - Britská farmaceutická spoločnosť AstraZeneca podnikla predbežný krok k možnému zlúčeniu s konkurenčnou firmou Gilead Sciences. Uviedli to v nedeľu zdroje oboznámené s touto záležitosťou. Bola by to najväčšia dohoda o fúzii vo farmaceutickom priemysle.



Podľa zdrojov AstraZeneca minulý mesiac neformálne kontaktovala spoločnosť Gilead, aby zistila jej záujem o možné spojenie, uviedli zdroje, ktoré nechceli byť identifikované, pretože detaily sú súkromné. Dodali, že AstraZeneca nešpecifikovala podmienky fúzie.



Firma Gilead diskutovala o tejto myšlienke s poradcami, neurobila však žiadne rozhodnutia o tom, ako ďalej postupovať a ani k formálnym rozhovorov nedošlo.



AstraZeneca v hodnote 140 miliárd USD (123,56 miliardy eur) je najväčšou farmaceutickou spoločnosťou v Spojenom kráľovstve na základe trhovej kapitalizácie. Koncern vyvinul širokú škálu liekov od rakoviny po kardiovaskulárne choroby. Gilead, ktorého hodnota sa v piatok (5. 6.) priblížila k 96 miliardám USD, vyvinul liek, ktorý získal povolenie v USA na použitie u pacientov nakazených novým koronavírusom.



Spoločnosť Gilead nemá v súčasnosti záujem o zlúčenie s veľkou farmaceutickou firmou či svoj predaj, radšej sa v rámci stratégie zameriava na partnerstvá a menšie akvizície.



Predstavitelia spoločnosti sa zatiaľ k správe nevyjadrili a hovorca AstraZeneca uviedol, že koncern nekomentuje „fámy alebo špekulácie“.