AstraZeneca sa v 3. štvrťroku vrátila k zisku

Londýn 10. novembra (TASR) - Britský výrobca liekov AstraZeneca sa v 3. štvrťroku vrátil k zisku vďaka solídnym tržbám. A zvýšil svoj odhad príjmov za celý rok, aj keď zároveň upozornil, že môže čeliť negatívnym kurzovým vplyvom. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Výrobca liekov so sídlom v Cambridge vo štvrtok oznámil, že za tri mesiace do konca septembra 2022 dosiahol zisk pred zdanením 922 miliónov USD (918,42 milióna eur) po vlaňajšej strate 2 miliardy USD. Zisk pripadajúci akcionárom bol 1,64 miliardy USD v porovnaní so stratou 1,65 miliardy USD pred rokom. Základný zisk po prepočítaní na akciu dosiahol 1,67 USD.



Celkové tržby vzrástli o 11 % na 10,98 miliardy USD z 9,87 miliardy USD vlani. Pri konštantných výmenných kurzoch sa tržby zvýšili o 19 %.



Spoločnosť zároveň uviedla, že teraz očakáva nárast ročného základného zisku na akciu pri konštantných výmenných kurzoch v pásme "vyšších 20 až nižších 30 %". Pôvodne predpovedala, že stúpne o "stredne veľkých až vysokých 20 %".



(1 EUR = 1,0039 USD)