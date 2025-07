AstraZeneca vykázala za 2. štvrťrok lepšie ako očakávané výsledky

Londýn 29. júla (TASR) - Britský farmaceutický gigant AstraZeneca v utorok zverejnil lepšie ako očakávané výsledky za 2. štvrťrok. Prispel k tomu silný predaj liekov na rakovinu a srdcové choroby, ako aj silný dopyt v USA, kde spoločnosť investovala do expanzie pre colné hrozby prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a RTTNews.



Zisk výrobcu liekov pred zdanením za tri mesiace do konca júna 2025 vzrástol o 30 % na 3,13 miliardy USD (2,71 miliardy eur) z minuloročných 2,40 miliardy USD. Zisk na akciu stúpol na 1,57 USD z 1,24 USD/akcia pred rokom. Jadrový zisk na akciu dosiahol v 2. štvrťroku 2,17 USD, zatiaľ čo analytici očakávali zisk 2,16 USD na akciu.



Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) sa zvýšil o 22 % na 4,90 miliardy USD a celkové tržby stúpli o 12 % na 14,46 miliardy USD. Pri konštantnom výmennom kurze vzrástli tržby o 11 %. Analytici v priemere očakávali za 2. štvrťrok tržby vo výške 14,15 miliardy USD.



Predaj onkologických liekov spoločnosti AstraZeneca, ktoré tvoria takmer polovicu jej príjmov a sú zaťažené zmenami v rokovaniach o cenách v rámci amerického programu Medicare, vzrástol za trojmesačné obdobie do konca júna o 18 % na 6,31 miliardy USD pri konštantnom kurze. Aj predaj kľúčových liekov proti rakovine, ako sú Tagrisso, Lynparza, Calquence a Truqap a Imfinzi, prekonal očakávania.



„Naša silná dynamika rastu tržieb pokračovala v prvej polovici roka a výsledky nášho širokého a rozmanitého portfólia boli vynikajúce,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ Pascal Soriot.



To je povzbudením pre farmaceutickú spoločnosť, keďže tento sektor sa pripravuje na americké clá na dovoz liekov a čelí Trumpovmu nariadeniu, ktoré tlačí na pokles cien v USA na úroveň, ktorú platia iné krajiny.



(1 EUR = 1,1654 USD)