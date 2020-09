ASYF: Pri reforme nájmov za štátnu pôdu podporujeme J. Mičovského

Bratislava 17. septembra (TASR) - Združenie mladých farmárov na Slovensku - ASYF pri reforme nájmov pôdy v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) podporuje ministra Jána Mičovského (OĽANO). Uviedol to Milan Jurky, predseda ASYF, v reakcii na minulotýždňové protesty poľnohospodárov združených v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK). Nájomné zmluvy na pôdu by podľa združenia mali byť zrušené a mala by byť vyhlásená nová transparentná súťaž.



"Plne podporujeme ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Jána Mičovského a budeme nápomocní vo všetkých reformách, ktoré slovenské poľnohospodárstvo potrebuje a nenachádza pochopenie u poľnohospodárov, ktorí sú zvyknutí na výhody, ktoré im priniesol socialistický spôsob hospodárenia," spresnil.



Ukončenie nájomných zmlúv je podľa ASYF nevyhnutné a rovnaká možnosť prenajať si pôdu od štátu je veľmi potrebná. "Zdá sa nám nespravodlivé, že drvivá väčšina našich členov nemá uzatvorenú zmluvu o prenájme poľnohospodárskej pôdy so SPF a podľa našich informácií aj mnoho iných farmárov, pretože nedostali rovnakú šancu," dodal predseda ASYF.



"Chceme upozorniť predstaviteľov najväčšej a najstaršej samosprávnej organizácie v poľnohospodárstve na Slovensku SPPK, že od pádu totalitného režimu je už 30 rokov. Napriek tomu režim v agrosektore prevláda až do týchto čias. Žijeme v demokracii, ktorá hovorí o rovnosti šancí medzi občanmi štátu. Preto, prednostné práva na uzatvorenie nájomnej zmluvy pôdy SPF, ktorá je prenajímaná len vyvoleným za nulové alebo symbolické nájomné, je z nášho pohľadu neprijateľné," dodal Jurky.



SPPK podľa slov jej hovorkyne Jany Holéciovej už uviedla k téme dodatkov nájomných zmlúv všetky fakty, za ktorými si naďalej stojí. "Nepovažujeme za konštruktívne, aby sme si posielali odkazy k závažným agropotravinárskym témam cez médiá. ASYF je samosprávna organizácia, s ktorou sme pripravení diskutovať na rôzne zásadné témy, medzi ktorými je aj problematika pôdy," uviedla v reakcii na ASYF Holéciová.



Predseda SPPK Emil Macho vo štvrtok (10. 9.) na brífingu pred Úradom vlády SR informoval, že takmer 700 významných slovenských poľnohospodárskych podnikov sa podpísalo pod výzvu za slovenskú pôdu, ktorú v lete pripravila SPPK. Signatári v nej upozorňujú politikov na svoj zásadný nesúhlas so spôsobom zmeny nájmu za poľnohospodársku pôdu a určením jeho výšky zo strany SPF.



Macho doplnil, že SPF pod hrozbou vypovedania nájomných zmlúv totiž žiada poľnohospodárov, aby podpísali nové dodatky už existujúcich zmlúv, a tým akceptovali výpočet nájomného za pozemky v správe SPF nie podľa bonity pôdy (doterajší spôsob výpočtu nájomného), ale podľa tzv. obvyklej výšky nájmu. Zmenené pravidlá výpočtu nájomného a postup zo strany SPF v polovici hospodárskeho roka s ultimátom vypovedania zmluvy je podľa jeho slov neférový a neetický aj vzhľadom na aktuálnu spoločenskú a ekonomickú situáciu.