Redistributívna platba je podľa mladých farmárov potrebná

Bratislava 9. februára (TASR) - Redistributívnu platbu je potrebné zaviesť čo najskôr, ale musí sa to urobiť citlivo a zodpovedne. Uviedol to Milan Jurky, predseda Združenia mladých farmárov na Slovensku - ASYF.



"Nemôžeme súhlasiť s navrhovaným stropom 28 hektárov (ha), na ktorý bude platba poskytnutá. Tento návrh vôbec nezohľadňuje slovenské pomery. Ak to chceme nastaviť správne, treba použiť dáta odborníkov. Napríklad Inštitút poľnohospodárskej politiky a taktiež odborníci zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity navrhujú podporiť prvých 100 ha dodatočnou platbou 100 eur. Keďže priemerná veľkosť farmy na Slovensku evidovanej v systéme priamych platieb je 100 ha, s týmto súhlasíme," spresnil.



Keďže sa jedná o dodatočnú platbu na podporu príjmu, je podľa jeho slov potrebné, aby sa takáto platba poskytovala jedine podnikateľom a nie žiadateľom na občiansky preukaz.



"Zároveň z dôvodu špekulatívnych žiadostí navrhujeme, aby sa nastavila platba na minimálnu veľkosť 5 ha, a to na konečného užívateľa výhod. Podľa našich prepočtov a po zapracovaní týchto odporúčaní sa redistributívna platba pozitívne dotkne poľnohospodárov hospodáriacich na výmerách od 5 do 400 ha, čo podporí ekonomickú stabilitu menších a stredných fariem," dodal Jurky.