< sekcia Ekonomika
ATLAS GROUP uvádza na trh CODEXIS AI Agent
Nové pracovné prostredie platformy CODEXIS pre právnikov, compliance tímy, verejnú správu a organizácie pracujúce s právnymi informáciami.
Autor OTS
Bratislava 18. júna (OTS) - Spoločnosť ATLAS GROUP uvádza na trh CODEXIS AI Agent, nové pracovné prostredie platformy CODEXIS určené pre advokátske kancelárie, podnikové právne tímy, compliance oddelenia, verejnú správu a ďalšie organizácie, ktoré denne pracujú s právnymi informáciami a dokumentmi.
Umelá inteligencia sa už stala bežnou súčasťou právnej práce. V právnom prostredí však nestačí rýchla odpoveď ani schopnosť vygenerovať text. Rozhodujúce sú pôvod informácií, kvalita a aktuálnosť zdrojov, bezpečnosť dát, dohľadateľnosť výstupov a možnosť odbornej kontroly.
CODEXIS AI Agent prepája právne zdroje, dokumenty, konverzácie, pamäť, automatizácie, doplnky, zručnosti, aplikácie a špecializovaných agentov do jedného pracovného prostredia. Používateľ môže zadať úlohu v širšom kontexte, pripojiť vlastné dokumenty, využiť overené právne zdroje a s výsledkom ďalej pracovať. Riešenie podporuje právne rešerše, sumarizácie, kontrolu dokumentov, prípravu návrhov, prácu s tabuľkami aj opakované pracovné postupy.
Platforma je postavená tak, aby odpovede nevznikali iba z pamäte jazykového modelu. Pri práci s právnymi otázkami nadväzuje na overené zdroje, ako sú legislatíva, judikatúra, komentáre, odborná literatúra, vzory, európske právne zdroje a špecializované databázy. CODEXIS AI pritom umožňuje pracovať aj so slovenským právom, dokumentmi používateľa a rôznymi formátmi vrátane textových dokumentov, e-mailov či tabuľkových dát.
Praktické využitie siaha od rýchlej orientácie v právnej otázke cez analýzu zmlúv, kontrolu súladu dokumentov s platnou právnou úpravou, prípravu podaní a stanovísk až po sledovanie legislatívnych zmien. AI agenti môžu pomáhať aj s opakovanými úlohami, napríklad s pravidelným legislatívnym briefingom, kontrolou interných predpisov alebo porovnávaním nových verzií zmlúv so schválenými šablónami.
Súčasťou riešenia je bezpečnostný rámec CODEXIS AI. Dáta zákazníkov sa nepoužívajú na trénovanie modelov, vstupy a výstupy zostávajú pod kontrolou zákazníka a prístupy možno riadiť podľa potrieb organizácie.
Platforma podporuje cloudové, privátne cloudové aj on-premise nasadenie.
CODEXIS AI Agent nie je náhradou právneho úsudku. Jeho úlohou je podporiť orientáciu, spracovanie podkladov, prípravu výstupov a rutinné pracovné postupy. Zodpovednosť za právne posúdenie zostáva na používateľovi.
Viac informácií je dostupných na: https://codexis.ai/sk
Umelá inteligencia sa už stala bežnou súčasťou právnej práce. V právnom prostredí však nestačí rýchla odpoveď ani schopnosť vygenerovať text. Rozhodujúce sú pôvod informácií, kvalita a aktuálnosť zdrojov, bezpečnosť dát, dohľadateľnosť výstupov a možnosť odbornej kontroly.
CODEXIS AI Agent prepája právne zdroje, dokumenty, konverzácie, pamäť, automatizácie, doplnky, zručnosti, aplikácie a špecializovaných agentov do jedného pracovného prostredia. Používateľ môže zadať úlohu v širšom kontexte, pripojiť vlastné dokumenty, využiť overené právne zdroje a s výsledkom ďalej pracovať. Riešenie podporuje právne rešerše, sumarizácie, kontrolu dokumentov, prípravu návrhov, prácu s tabuľkami aj opakované pracovné postupy.
Platforma je postavená tak, aby odpovede nevznikali iba z pamäte jazykového modelu. Pri práci s právnymi otázkami nadväzuje na overené zdroje, ako sú legislatíva, judikatúra, komentáre, odborná literatúra, vzory, európske právne zdroje a špecializované databázy. CODEXIS AI pritom umožňuje pracovať aj so slovenským právom, dokumentmi používateľa a rôznymi formátmi vrátane textových dokumentov, e-mailov či tabuľkových dát.
Praktické využitie siaha od rýchlej orientácie v právnej otázke cez analýzu zmlúv, kontrolu súladu dokumentov s platnou právnou úpravou, prípravu podaní a stanovísk až po sledovanie legislatívnych zmien. AI agenti môžu pomáhať aj s opakovanými úlohami, napríklad s pravidelným legislatívnym briefingom, kontrolou interných predpisov alebo porovnávaním nových verzií zmlúv so schválenými šablónami.
Súčasťou riešenia je bezpečnostný rámec CODEXIS AI. Dáta zákazníkov sa nepoužívajú na trénovanie modelov, vstupy a výstupy zostávajú pod kontrolou zákazníka a prístupy možno riadiť podľa potrieb organizácie.
Platforma podporuje cloudové, privátne cloudové aj on-premise nasadenie.
CODEXIS AI Agent nie je náhradou právneho úsudku. Jeho úlohou je podporiť orientáciu, spracovanie podkladov, prípravu výstupov a rutinné pracovné postupy. Zodpovednosť za právne posúdenie zostáva na používateľovi.
Viac informácií je dostupných na: https://codexis.ai/sk