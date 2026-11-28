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Attac: Vyzývame na moratórium na výstavbu dátových centier pre AI
Do globálneho sektora umelej inteligencie prúdia obrovské investície - len v samotných Spojených štátoch by mohli do roku 2032 dosiahnuť ekvivalent až desiatich biliónov eur.
Autor TASR
Viedeň 28. novembra (TASR) - Rozmach umelej inteligencie (AI) a otrasy na akciových trhoch znamenajú riziko pre finančnú stabilitu, vyhlásila v piatok (27. 11.) rakúska mimovládna organizácia Attac, ktorá zároveň vyzvala na prísnejší politický dohľad nad oblasťou AI a na moratórium na výstavbu dátových centier. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Do globálneho sektora umelej inteligencie prúdia obrovské investície - len v samotných Spojených štátoch by mohli do roku 2032 dosiahnuť ekvivalent až desiatich biliónov eur. „Znamenalo by to ročné výdavky vo výške 3,6 percenta hrubého domáceho produktu USA - čo je objem, ktorý prekonáva akýkoľvek iný investičný rozmach v histórii Spojených štátov,“ upozornila organizácia. Aj EÚ plánuje v nasledujúcich rokoch minimálne strojnásobiť svoje výpočtové kapacity.
„Rozširovanie infraštruktúry pre AI je hazardom, pričom riziká sa už dávno rozšírili do celého finančného systému,“ uviedla Vera Mairová z organizácie Attac. Dôvodom je podľa nej skutočnosť, že financovanie medzi veľkými spoločnosťami v odvetví AI sa často „uskutočňuje v uzavretom kruhu, pričom tržby sa len presúvajú z jednej strany na druhú“.
Je preto takmer nemožné zistiť, do akej miery sú vykázané tržby podložené skutočným dopytom. Navyše, úvery často pochádzajú z nebankového sektora alebo sa v dôsledku zložitých štruktúr financovania nie vždy premietajú do súvah dotknutých spoločností. Prípadný kolaps odvetvia AI by tak predstavoval riziko pre finančnú stabilitu, keďže v prípade krízy „by nikto nevedel, ktorá inštitúcia zostala solventná. Finančná kríza z roku 2008 ukazuje, ako rýchlo môže takáto strata dôvery v bankový sektor vyvolať systémovú krízu“, upozornila mimovládna organizácia.
Do globálneho sektora umelej inteligencie prúdia obrovské investície - len v samotných Spojených štátoch by mohli do roku 2032 dosiahnuť ekvivalent až desiatich biliónov eur. „Znamenalo by to ročné výdavky vo výške 3,6 percenta hrubého domáceho produktu USA - čo je objem, ktorý prekonáva akýkoľvek iný investičný rozmach v histórii Spojených štátov,“ upozornila organizácia. Aj EÚ plánuje v nasledujúcich rokoch minimálne strojnásobiť svoje výpočtové kapacity.
„Rozširovanie infraštruktúry pre AI je hazardom, pričom riziká sa už dávno rozšírili do celého finančného systému,“ uviedla Vera Mairová z organizácie Attac. Dôvodom je podľa nej skutočnosť, že financovanie medzi veľkými spoločnosťami v odvetví AI sa často „uskutočňuje v uzavretom kruhu, pričom tržby sa len presúvajú z jednej strany na druhú“.
Je preto takmer nemožné zistiť, do akej miery sú vykázané tržby podložené skutočným dopytom. Navyše, úvery často pochádzajú z nebankového sektora alebo sa v dôsledku zložitých štruktúr financovania nie vždy premietajú do súvah dotknutých spoločností. Prípadný kolaps odvetvia AI by tak predstavoval riziko pre finančnú stabilitu, keďže v prípade krízy „by nikto nevedel, ktorá inštitúcia zostala solventná. Finančná kríza z roku 2008 ukazuje, ako rýchlo môže takáto strata dôvery v bankový sektor vyvolať systémovú krízu“, upozornila mimovládna organizácia.