ATX vyzýva na opatrenia k regulácii vydávania povolení v taxislužbe

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - Asociácia Taxi (ATX) SR žiada Ministerstvo dopravy (MD) SR o prijatie opatrení na zavedenie regulácie vydávania nových povolení v taxislužbe a zároveň aj preverenie tých súčasných. Za posledné dva roky totiž pribudlo do evidencie viac ako 10.000 vodičov taxislužby, prevažne cudzincov z tretích krajín. Uviedol do štatutár ATX Branislav Masár.

Celkovo je podľa neho evidovaných na Slovensku 42.000 povolení pre vodičov taxislužby. Od roku 2019 po zmene zákona o cestnej doprave pribudlo 28.000 taxikárov, pričom predtým ich bolo 14.000. Zhodnotil, že po nezmyselnej deregulácii, ktorú v roku 2019 zaviedol nový zákon, ústretový k digitálnym platformám a likvidačný pre domácich podnikateľov, taxislužba prestala byť živobytím a podnikaním. Stala sa podľa neho záchranným kolesom pre utečencov a nástrojom otrokárov a organizovaných skupín, ktoré zneužívajú deravý systém a spiace slovenské úrady.

„Ročne prichádza Slovenská republika takmer o 100 miliónov eur pre neplatenie daní a odvodov. Upozorňujeme na tieto porušovania zákonov už roky. Reakcia žiadna,“ dodal Masár.
