Audi investuje 120 miliárd forintov do výroby elektrických motorov

Budapešť 21. júna (TASR) - Maďarská divízia nemeckého výrobcu luxusných áut Audi investuje 120 miliárd forintov (301,62 milióna eur) do zvýšenia výroby elektrických motorov vo svojej továrni v západnom Maďarsku. Oznámil to v utorok minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa Szijjárta automobilka Audi, ktorá už predtým naznačila, že by mohla výrazne zvýšiť produkciu v maďarskom závode, začne s výrobou nových motorov od roku 2025. Vytvorí pritom 500 ďalších pracovných miest v závode, ktorý je podľa Audi najväčšou továrňou na výrobu motorov na svete.



(1 EUR = 397,85 HUF)