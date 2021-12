Audi plánuje investovať do elektrických vozidiel 18 mld. eur

Berlín 16. decembra (TASR) - Nemecká automobilka Audi plánuje do výroby elektrických vozidiel investovať do konca roka 2026 zhruba 18 miliárd eur. Investície sú súčasťou väčšieho investičného plánu v celkovej hodnote 37 miliárd eur, ktorý počíta s výdavkami na výskum a vývoj, ako aj s investíciami do majetku. Informovala o tom agentúra DPA.



Ako povedal finančný riaditeľ automobilky Jürgen Rittersberger, Audi sa v najbližších piatich rokoch bude zameriavať na výrobu plne a čiastočne elektrických modelov. Audi už skôr informovala, že v roku 2025 by chcela mať na trhu viac než 20 plne elektrických modelov a výrobu áut so spaľovacím motorom ukončí do roku 2033.



Firma Audi, ktorá je jednou zo značiek spadajúcich pod nemecký koncern Volkswagen, zároveň informovala, že od roku 2030 chce predávať ročne približne tri milióny áut. Na porovnanie, v roku 2020 ich predala zhruba 1,7 milióna.