Audi plánuje závod na výrobu elektromobilov v USA, dôvodom je IRA

Berlín 24. februára (TASR) - Nemecká automobilka Audi plánuje výstavbu závodu na výrobu elektrických áut v USA. Povedal to v rozhovore pre Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung šéf spoločnosti Markus Duesmann. Firma by tak mohla vyťažiť z dotácií, ktoré Washington ponúka prostredníctvom zákona o znižovaní inflácie (IRA). Informovala o tom agentúra Reuters.



"My zatiaľ závod v USA nemáme. Vzhľadom na americký zákon IRA (Inflation Reduction Act) sa výstavba závodu pre elektrické autá na tomto trhu stáva, samozrejme, vysoko atraktívnou," povedal Duesmann. Zároveň dodal, že zatiaľ ostáva otvorené, či Audi postaví vlastný závod alebo závod v rámci svojej materskej spoločnosti Volkswagen Group. "Dá sa očakávať, že Volkswagen Group do budúcnosti sama zvýši počet áut určený pre americký trh, ktoré budú vyrábané priamo v USA," povedal šéf Audi.



Zákon IRA, ktorého súčasťou je viacero opatrení na znižovanie emisií, vyvolal znepokojenie v Európskej únii. Jej predstavitelia poukazujú na niektoré protekcionistické kroky, keďže zahrnuje napríklad aj vysoké daňové úľavy pre elektromobily a batérie vyrábané v USA. To bude lákať biznis do Spojených štátov na úkor európskych krajín.