Audi rokuje o sociálnom pláne pre 3000 zamestnancov bruselského závodu

Ingolstadt 1. októbra (TASR) - Nemecký výrobca luxusných automobilov Audi začal v utorok rokovania s odbormi a zamestnaneckou radou svojho bruselského závodu o sociálnom pláne pre 3000 pracovníkov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Audi doteraz hovorilo s viac ako 20 potenciálnymi investormi z automobilového priemyslu, žiadny z nich však nedokázal dlhodobo garantovať zamestnanosť, uviedol v utorok Gerd Walker, člen predstavenstva spoločnosti pre výrobu. Z pohľadu Audi je dôležitá "životaschopná a udržateľná koncepcia pre závod a zamestnancov", povedal a dodal, že jeden záujemca má v úmysle v najbližších dňoch predložiť pozmenený personálny plán.



Závod v Bruseli je na pokraji krachu. Audi zvažuje jeho zatvorenie, o čom už niekoľko mesiacov diskutuje so zamestnaneckou radou a odbormi, ako to vyžadujú belgické zákony. Malá továreň vyrába len jeden model, elektrické SUV Q8 e-tron, ktorého predajné čísla klesajú.



Materská spoločnosť Volkswagen neplánuje v Bruseli uviesť na trh nový model. Odôvodňuje to veľmi vysokými logistickými nákladmi, keďže v okolí závodu pôsobí len niekoľko málo dodávateľov. Prípadnému rozšíreniu zároveň bráni jeho poloha medzi obytnou zónou, železničnou traťou a diaľnicou.