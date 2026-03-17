Audi v roku 2025 zvýšila zisk po zdanení na 4,6 miliardy eur
Automobilka v minulom roku čelila novým americkým clám, ktorých vplyv vyčíslila na približne 1,2 miliardy eur.
Autor TASR
Mníchov 17. marca (TASR) - Nemecká automobilka Audi v minulom roku zvýšila svoj zisk po zdanení o 10 % na 4,6 miliardy eur. Okrem silného 4. štvrťroka však zlepšenie do značnej miery odráža kompenzačnú platbu v objeme niekoľko stoviek miliónov eur, ktorú vyplatila materská skupina Volkswagen, uviedol finančný riaditeľ spoločnosti Jürgen Rittersberger. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Prevádzkový zisk spoločnosti klesol o približne 14 % na 3,3 miliardy eur. „Náročný rok sme ukončili so silnými financiami. Teraz je kľúčové využiť všetky prevádzkové a finančné príležitosti, aby sa Audi stala efektívnejšou, konkurencieschopnejšou a ziskovejšou spoločnosťou,“ uviedol Rittersberger.
Automobilka v minulom roku čelila novým americkým clám, ktorých vplyv vyčíslila na približne 1,2 miliardy eur. Spoločnosť Audi, pod ktorú patria aj značky Ducati, Bentley a Lamborghini, zápasí s tvrdou konkurenciou z Číny, ktorá sa prejavuje najmä cenovou vojnou v segmente elektrických a hybridných vozidiel, priblížil Rittersberger.
Prevádzkový zisk spoločnosti klesol o približne 14 % na 3,3 miliardy eur. „Náročný rok sme ukončili so silnými financiami. Teraz je kľúčové využiť všetky prevádzkové a finančné príležitosti, aby sa Audi stala efektívnejšou, konkurencieschopnejšou a ziskovejšou spoločnosťou,“ uviedol Rittersberger.
Automobilka v minulom roku čelila novým americkým clám, ktorých vplyv vyčíslila na približne 1,2 miliardy eur. Spoločnosť Audi, pod ktorú patria aj značky Ducati, Bentley a Lamborghini, zápasí s tvrdou konkurenciou z Číny, ktorá sa prejavuje najmä cenovou vojnou v segmente elektrických a hybridných vozidiel, priblížil Rittersberger.