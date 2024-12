Audi zatvorí závod v Bruseli do konca februára 2025

Brusel 12. decembra (TASR) - Závod Audi v Bruseli ukončí výrobu do 28. februára budúceho roka, uviedol vo štvrtok hovorca automobilky Peter D'Hoore. Audi, ktoré je prémiovou značkou skupiny Volkswagen, totiž nenašlo žiadne alternatívy k zatvoreniu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Rozhodnutie zatvoriť bruselský závod je bolestivé. Pre mňa osobne to bolo najťažšie rozhodnutie, aké som musel vo svojej profesionálnej kariére urobiť," uviedol člen predstavenstva Audi a šéf výroby Gerd Walker.



Hovorca Audi už v novembri uviedol, že firma nedokázala nájsť kupca pre bruselský závod, ktorý má problémy. Belgické médiá v októbri informovali, že medzi záujemcami o závod je aj čínsky výrobca elektromobilov Nio, ale jeho šéf William Li to poprel.